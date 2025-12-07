新北八里工廠惡火「延燒3間」 濃煙致多區空污

新北八里木作工廠7日凌晨發生大火，延燒3間工廠，消防人員出動60車、159人全力灌救。（圖／翻攝畫面）

新北市八里區龍米路一段一處木作鐵皮工廠，7日凌晨4時許發生大火。因廠內堆放大量易燃木料，加上鐵皮隔間無法阻絕延燒，火勢在風勢助長下迅速蔓延，延燒至緊鄰的其他工廠，共3間工廠遭烈焰吞噬，燃燒面積約300平方公尺。

新北市消防局獲報後，出動60車、159名消防人員前往灌救。由於當地屬水源不足區域，火勢猛烈，消防隊布下多條水線全力搶救，於清晨5時11分控制火勢，5時44分撲滅，並疏散7名民眾，所幸無人受傷。目前消防人員仍在進行殘火處理。

因現場濃煙伴隨燒熔氣味四散，消防單位提醒八里、五股、林口及台北市社子等地居民提高警覺，外出時應配戴口罩防範空汙。詳細起火原因與起火點仍待後續調查釐清。

