新北八里幸福光園今點燈 巨型麋鹿雪橇聖誕老公公現身

「2025 八里聖誕幸福光園」今（2）日下午5點在八里區行政大樓前正式點燈，活動現場擠滿民眾爭相拍照錄影打卡，廣場四周充滿濃濃的聖誕氣息。

2025八里聖誕幸福光園今下午5點點燈。（圖／翻攝畫面）

八里區長林銚傑表示，八里聖誕燈飾已成為冬季指標活動，今年特別結合在地文化及宗教團體，希望帶給市民感受幸福溫暖，活動邀請市議員、各里里長等人到場參與，並由台灣基督長老教會八里教會獻唱溫馨聖歌搭配華麗燈光，聖誕老公公也到場發送糖果，限量30份小禮品也被索取一空。

聖誕老公公、大型雪橇及麋鹿主燈。（圖／翻攝畫面）

八里區公所表示，行政園區周邊巨型聖誕帽主燈、降落八里的聖誕老公公、大型雪橇、麋鹿與小精靈等亮點造景，自12月1日起至116年1月15日每日下午5點至晚間10點亮燈，其中最受歡迎的是以八里在地特色農產品文旦、柑橘、黃金筍打造的「八里三珍」 Q版花燈，今年燈區搭配淡江大橋冬季煙火更有「煙火＋花燈」的雙重浪漫。

八里聖誕點燈聖誕老公公現場發糖果。（圖／翻攝畫面）

燈區全面採用節能 LED，由專業團隊打造光環境設計，行政中心前廣場布置雪花光影、燈條與立體裝置，白天與夜間呈現截然不同的景象，八里區公所誠邀請市民前來欣賞燈海，12月5日至12月14日在區公所粉專舉辦耶誕活動答題抽獎活動。

