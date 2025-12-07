新北八里木作工廠失火 延燒3工廠300坪付之一炬

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區龍米路一間木工工廠今天(7日)凌晨失火，由於廠內堆滿易燃木造物，鐵皮隔間不具阻隔延燒時效，加上風勢助長，火勢大作，迅速延燒，當地又屬於水源缺乏地區，導致火勢猛烈，消防單位出動159人、60車滅火，緊急救出七人，仍無法阻隔延燒，目前仍在殘火處理，起火原因、起火點仍待調查釐清。

新北市消防局今天凌晨4時獲報，八里區龍米路一段，1層木作工廠起火燃燒，由於為連棟鐵皮屋，消防人車到場時，火勢從起火戶延燒到緊連的工廠，共三間失火，消防單位加派人車，拉起多條水線滅火，火勢於5時11分控制，5時44分熄滅，疏散7名民眾，所幸無人受傷，目前仍在殘火處理中。

據了解，由於風勢助長，火場燒熔氣味四散，消防單位呼籲八里、五股、林口及台北市社子一帶居民防範空汙，外出配戴口罩因應。

