新北八里木工工廠發生大火！火勢延燒波及4間廠房 幸無人傷亡
新北市八里區龍米路一段一間木工工廠今（7）日凌晨發生大火，熊熊烈火將鐵皮屋燒到變形，初步估計燃燒面積約300平方公尺，並波及4間工廠。現場共疏散7名民眾，所幸無人傷亡，火勢於清晨5時11分獲得控制，5時44分熄滅，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
熊熊大火將鐵皮屋燒至變形，火勢已於5時11分受控制，並於44熄滅。圖／台視新聞
台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
宏福苑大火增至156死 「唯一未受波及」宏志閣居民明後天可返家取物
北海道函館市中心陷火海 濃煙沖天延燒逾2小時
宏福苑火災增至151死 ...部份遺體成灰燼 港警：會製相簿方便親友辨認
其他人也在看
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑電焊火星引燃塑膠濾網！ 苗栗工廠竄濃煙大火
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗縣頭份市一處工廠，今（5）日下午4點多發生火警意外。根據了解，當時工廠頂樓正在進行水塔拆除作業，疑似是工人以電焊拆除時，不慎點燃塑膠片，加上現場風立強勁，火勢因此快速蔓延。所幸消防人員獲報抵達，迅速將火勢撲滅，也沒造成任何人員傷亡。民眾遠遠拍下，一棟工廠樓頂，不斷冒出熊熊火光，大量黑煙更是驚人，直竄天際幾乎遮掉半邊天，目擊民眾說：「快跑哦，快跑哦。」還有人見狀直呼快跑，就怕火勢蔓延造成危險，而當時情況危急，也嚇壞附近不少鄰居。消防人員獲報，立刻派車前往救援，現場也啟動疏散程序，約有百名人員緊急撤離，這起火災，就發生在今（5）日下午4點多，苗栗縣頭份市自強路二段，這間工廠正在拆除水塔，沒想到意外引發火警，紡安公司顧問梁清雄說：「冷卻水塔它在電焊的時候，它那個冷卻水塔裡面的塑膠片不小心著火了。」根據顧問表示，工廠停工當中，除了清除危險物品，也由包商執行拆除作業，當時屋頂上有10多個水塔，疑似因為工人以電焊拆除時，用火不慎燒到裡面的塑膠濾網，因此引發火勢，苗栗縣消防局第三大隊大隊長張焜郁說：「疑似因為天氣風勢較大，不排除因此而引燃相關一些設備，那導致四樓迅速的一個起火，造成濃煙。」現場為4層的RC建築物，燃燒面積大約70平方公尺，所幸現場沒有存放危險物品，也沒有任何人員傷亡，不過詳細起火原因，仍有待火調小組進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 96
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 642
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 17
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 109
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 10 小時前 ・ 101
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1