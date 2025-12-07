新北八里木工工廠發生大火！火勢延燒波及4間廠房 幸無人傷亡

苗栗縣 / 綜合報導 苗栗縣頭份市一處工廠，今（5）日下午4點多發生火警意外。根據了解，當時工廠頂樓正在進行水塔拆除作業，疑似是工人以電焊拆除時，不慎點燃塑膠片，加上現場風立強勁，火勢因此快速蔓延。所幸消防人員獲報抵達，迅速將火勢撲滅，也沒造成任何人員傷亡。民眾遠遠拍下，一棟工廠樓頂，不斷冒出熊熊火光，大量黑煙更是驚人，直竄天際幾乎遮掉半邊天，目擊民眾說：「快跑哦，快跑哦。」還有人見狀直呼快跑，就怕火勢蔓延造成危險，而當時情況危急，也嚇壞附近不少鄰居。消防人員獲報，立刻派車前往救援，現場也啟動疏散程序，約有百名人員緊急撤離，這起火災，就發生在今（5）日下午4點多，苗栗縣頭份市自強路二段，這間工廠正在拆除水塔，沒想到意外引發火警，紡安公司顧問梁清雄說：「冷卻水塔它在電焊的時候，它那個冷卻水塔裡面的塑膠片不小心著火了。」根據顧問表示，工廠停工當中，除了清除危險物品，也由包商執行拆除作業，當時屋頂上有10多個水塔，疑似因為工人以電焊拆除時，用火不慎燒到裡面的塑膠濾網，因此引發火勢，苗栗縣消防局第三大隊大隊長張焜郁說：「疑似因為天氣風勢較大，不排除因此而引燃相關一些設備，那導致四樓迅速的一個起火，造成濃煙。」現場為4層的RC建築物，燃燒面積大約70平方公尺，所幸現場沒有存放危險物品，也沒有任何人員傷亡，不過詳細起火原因，仍有待火調小組進一步釐清。 原始連結

