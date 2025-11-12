新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光

社會中心／新北報導

八里區某處社區大樓14樓民宅發生火警。（圖／翻攝畫面）

新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，並在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。

警消於12日晚間10時許接獲報案，指八里區中華路二段一處公寓大樓發生火警，隨即派遣24車60人前往搶救；到場後，發現現場是15層RC建物，而14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出。

女子被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救宣告不治。（圖／翻攝畫面）

消防人員見狀，立即架設水線灌救，警方也派員前往進行交通管制，並通知鑑識人員到場。經消防員進入火場救援，發現一名孫姓婦女（61歲）受困屋內房間，意識不清、無呼吸心跳，但無明顯外傷，立即將人救出，並由救護車送往淡水馬偕醫院急救，但孫婦搶救後仍宣告不治。

警方指出，火警起火點在陽台，屋內跟陽台堆了不少雜物，燃燒面積約5平方公尺，孫姓女屋主並未被火燒傷，而是濃煙被風吹向屋內，加上屋內雜物很多，因此房間門無法關閉阻隔濃煙。至於詳細案情仍待調查釐清。



