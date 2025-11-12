新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象 (圖)

其他人也在看
苗栗頭份透天厝火警！濃煙噴出嗆傷38歲男一度受困 雜物堆滿屋阻逃生
苗栗縣頭份市昨（11）日上午10時許，中華路上某透天厝民宅驚傳火警，大量濃煙竄出，警消人員獲報趕抵，發現屋內堆放大量雜物，導致38歲男子逃生時路線受阻受困屋內，經消防人員設水灌救順利將火勢撲滅，並將受困男子送醫治療。至於火警發生原因有待進一步調查。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治
即時中心／林耿郁報導新北市八里區昨（12）天深夜發生一起大樓火警，濃煙迅速瀰漫整棟建物，消防人員緊急到場搶救，一名61歲孫姓婦人不幸喪命。民視 ・ 3 小時前
新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，目前傳出已有1名女子無呼吸心跳，已被救出送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救
新北市八里區中華路二段408號一棟15層RC建築今晚22時42分發生火警，起火點位於14樓，現場可見火舌竄出。消防局於22時48分派出24車、60名前往搶救，火勢目前已控制，救難人員正持續搜救住戶。初步傳出一人OHCA（到院前無呼吸心跳），已由消防人員送醫急救。中天新聞網 ・ 9 小時前
不畏中共威脅全球追捕 沈伯洋現身柏林：勇敢台灣人不退縮
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵辦，並揚言全球追捕。對此，沈伯洋無懼威脅於今日現身德國聯邦議院門口，強調他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
沈伯洋被中國通緝卻被奚落 作家籲台派：沒時間網內互打
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。作家顏擇雅發現，不少帳號因此事件開始奚落沈伯洋，籲台派別網內互打，不然只會讓中國高興。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「懲治台獨分子」為何獨挑沈伯洋下手？邱毅曝中國手握秘密武器：抓他最有把握
中國官媒央視日前發布影片「起底台獨沈伯洋」，宣稱發出紅色通緝令，將透過國際刑警組織對民進黨籍立委沈伯洋展開全球抓捕、跨境司法合作。外界也好奇中國發布的台獨分子名單內高達20多人，為何要獨挑沈伯洋下手？對此，前立委邱毅在臉書發文透露，中國手中可能還握著秘密武器，會獨挑沈伯洋，簡單來說就是抓他不但師出有名，也最有把握。針對中國揚言要全球追捕沈伯洋，邱毅分析，......風傳媒 ・ 20 小時前
連「蛋雞羽毛」也含芬普尼 毒物專家推測：雞農違法噴藥驅蟲所致
芬普尼毒雞蛋污染源似找到了！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的彰化縣文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，連雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。專家指出，「連羽毛都有芬普尼農業殘留，且數值比蛋還高」，有可能是雞農違法噴藥驅除雞身上的寄生蟲所致。食藥署上午公布，彰化縣政府11月10日又......風傳媒 ・ 9 小時前
蘇澳15年來最嚴重水患 宜蘭縣府徹夜清理災區恢復通行
宜蘭蘇澳鎮昨晚遭逢15年來最嚴重水患，豪雨加上滿潮導致中山路、中原路等地水淹逾一層樓高，住家家具、家電與車輛泡水受損，滿街泥濘一片。今日水退後，街道堆滿報廢物品與垃圾，景象慘烈。中天新聞網 ・ 8 小時前
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 6 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 13 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 2 小時前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 18 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 3 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
名醫看診看一半「美工刀襲來」診間濺血！ 輔大醫院曝最新傷勢
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又傳醫療暴力！輔大醫院今（11）日驚傳有民眾在門診就醫過程中，竟持美工刀攻擊醫師，所幸被在場的醫護人員及保全制止，院方下午發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，將依法追究相關責任，絕不寬貸。 受傷的醫師是輔仁大學前校長、泌尿科名醫江漢聲，其在為一名30歲男子看診時，不知何故，突然遭該名男子掏...匯流新聞網 ・ 1 天前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 1 小時前