新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象

依中央氣象署十一日八時三十分最新情資顯示，鳳凰颱風已降為輕颱，目前位於新北市南南西方約六百八十公里海面，以時速十二公里向北北東轉東北方向移動，七級暴風半徑縮小為二百二十公里，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，北上過程有減弱趨勢，且尚未將新北市納入海上及陸上警戒區域範圍。依據新北市府氣象團隊與臺大天災中心綜合情資研判，今日受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響最為劇烈，新北市全天壟罩在風雨之中，郊區的強陣風可能會達到八級以上，北海岸、東北角和東、南側山區的日累積雨量有達到豪雨等級的機率。截至上午八時三十分止，新北市災害應變中心共計受理8件，包含鐵皮圍籬倒塌、停電、落石等通報案件，均已派員處置中，無重大災情發生。新北市長侯友宜於上午八點三十分召開第二次工作會報，要求市府團隊應嚴加 ...

台灣新生報 ・ 1 天前