新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象

快訊／新北大樓暗夜火警！1女命危送醫急搶救
疑感情糾紛衝住處勒斃前女友 49歲男遭羈押禁見
桃園市驚傳情殺命案，49歲李姓男子疑因感情糾紛，10日清晨到前女友周姓女子平鎮區的住處，以勒頸方式將其殺害。警方獲報後逮捕李男，經桃園地檢署訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，昨(11)日聲押禁見獲准，檢方除持續偵辦外，亦已啟動被害人家屬關懷機制。 桃園地檢署於前(10)日下午接桃園電子報 ・ 23 小時前
新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，目前傳出已有1名女子無呼吸心跳，已被救出送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
家具全在飄浮！她打開監視器一看「宜蘭外婆家淹成水上世界」 傻眼喊：是要演諾亞方舟嗎
客廳漂浮家具淹至膝！受鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，宜蘭地區連日豪雨，多地淹水嚴重。昨（11日）就有一名女網友在Threads分享外婆家一樓客廳慘況，直呼：「這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
五結鄉大淹！護理師急到院上班救傷患 「父協助騎車登竹筏」渡水畫面感動眾人
鳳凰颱風重創宜蘭地區，昨（11日）豪雨釀多地區淹水，今（12日）宜蘭縣仍停班停課，稍早一名護理師為了趕到醫院，在父親協助下，將摩托車騎上竹筏，藉此渡過淹水區域，敬業畫面讓大票粉絲敬佩。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
一片汪洋！ 直擊父撐竹筏帶女兒、機車渡過淹水區
受鳳凰颱風外圍環流共伴影響，宜蘭地區多處發生淹水、土石流等災情，其中以蘇澳、五結等地最為嚴重。今（12）日上午五結鄉積水還沒退去，有名護理師為了趕到醫院上班，由父親撐著竹筏攜人、摩托車渡過淹水區域，而台視新聞網 ・ 11 小時前
伯朗大道變偉大航道！父女「冬山大湖」划獨木舟買早餐
宜蘭著名的打卡景點伯朗大道遭遇鳳凰颱風的強降雨造成淹水，瞬間變成「冬山大湖」。在這樣的情況下，有一對父女決定划獨木舟出門購買早餐，這一幕被路過的網友拍下並分享至社交平台，畫面引起熱議中天新聞網 ・ 18 小時前
新北「瑞三礦業整煤廠」推動再生計畫 (圖)
新北市文化局配合觀旅局推動瑞芳「瑞三礦業整煤廠」再生計畫，以「修舊如舊」理念結合走讀導覽，展現礦業修復與文化保存成果，藉由持續導入文化活化與環境永續概念，帶動新北整體觀光能量。中央社 ・ 14 小時前
影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死
仍然回天乏術！鳳凰颱風襲台，北台灣壟罩在豪雨中，陸續有災情傳出，在新北市八里區昨（12日）則是發生15層高的大樓火警，被救出的婦人送醫搶救仍宣告不治，身分也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前
「不倒騎士」單車環台 癌友用運動延續生命 (圖)
台灣抗癌協會「不倒騎士」單車環台11日抵達終點站新北市，協會理事長吳興傳鼓勵癌友走入人群，用運動延續生命。中央社 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」
颱風侵襲宜蘭蘇澳，帶來嚴重淹水災情，高達3200戶受影響！洪水如海浪般湧入民宅，居民倉皇逃離，留下未吃完的晚餐與泡水的家電。災後滿目瘡痍，家具電器全毀，泥濘覆蓋整個家園。政府已出動小山貓與灑水車協助清理，但居民們仍需咬牙努力清掃，期盼早日恢復正常生活。災民悲嘆：「情況很慘，真是欲哭無淚！」TVBS新聞網 ・ 8 小時前
可怕輪迴！男勒死前女友入獄十多年 假釋後又勒斃現任女友
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名李姓男子2008年間因勒死女友入獄服刑10年，2019年假釋後與周姓女子交往，前天（10日）再度因感情糾紛勒斃已分手的周女，經警方逮捕送辦後，已由檢察官向法院聲請羈押獲准。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
黃明志有望獲釋 謝侑芯律師發聲了
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，成為輿論焦點。黃明志在遭拘留8天後，調查報告已經完成，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基12日指出，目前並無足夠證據顯示黃明志犯案，預計可能將於明（13日）獲得保釋，消息一出，外界再度關注此案進展。而謝侑芯家屬的委任律師陳俊達也隨即發聲「不代表這個案件已經結束」。中時新聞網 ・ 10 小時前
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 6 小時前
花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建中廣新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風與東北季風共伴 侯友宜籲避免前往海邊山區
依中央氣象署十一日八時三十分最新情資顯示，鳳凰颱風已降為輕颱，目前位於新北市南南西方約六百八十公里海面，以時速十二公里向北北東轉東北方向移動，七級暴風半徑縮小為二百二十公里，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，北上過程有減弱趨勢，且尚未將新北市納入海上及陸上警戒區域範圍。依據新北市府氣象團隊與臺大天災中心綜合情資研判，今日受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響最為劇烈，新北市全天壟罩在風雨之中，郊區的強陣風可能會達到八級以上，北海岸、東北角和東、南側山區的日累積雨量有達到豪雨等級的機率。截至上午八時三十分止，新北市災害應變中心共計受理8件，包含鐵皮圍籬倒塌、停電、落石等通報案件，均已派員處置中，無重大災情發生。新北市長侯友宜於上午八點三十分召開第二次工作會報，要求市府團隊應嚴加 ...台灣新生報 ・ 1 天前
蘇澳商家心血付之一炬！全聯超市泥濘一片 內衣店淹至一樓高
颱風帶來的洪水在宜蘭縣多處地區造成嚴重災情，蘇澳地區的全聯超市和內衣店遭受重創，泡麵、零食、飲料等商品全泡水，內衣店更估計損失超過200萬元。五結鄉的蝦皮智取店也難逃劫難，橘色物流箱隨洪水漂流在路面上，引起路人驚呼「訂單泡水中」！蝦皮表示將依規定賠償，但業者們面對多年心血付諸流水，實在令人不捨。這次是宜蘭十幾年來最嚴重的一次淹水，災後清理工作仍在進行中。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
假冒友人闖屋綁架！男子遭囚廁所20小時 遭搶逾500萬元現金與財物
台中市西屯區一起持刀強盜案震驚社區，兩名歹徒於去年6月初凌晨闖入一處連棟透天厝，直接上五樓，將被害人綁在廁所。歹徒不僅洗劫現金與貴重物品，更逼迫被害人喝下含不明藥物的飲料，甚至假裝被害人在屋內烤肉，意圖製造意外中毒假象。被害人遭囚禁超過20小時後，趁機報警獲救，兩名嫌犯所搶現金超過五百萬元，甚至還搶走百萬起跳的貴重財物，案件在半年後抓到其中一名嫌犯，另一人則已經逃出境外，遭到通緝。TVBS新聞網 ・ 8 小時前