新北八里貨車閃迴轉車失控 撞斷消防栓變噴泉
新北市今（25）日上午8時許發生一起車禍，一名黃姓男子（25歲）駕駛貨車行經八里區商港一路、商港七路口時，疑因前方一輛由陳姓女子（59歲）駕駛的多元計程車突然迴轉又倒車，黃男反應煞車不及只好緊急將將方向盤向右急轉，導致車輛失控衝上右側人行道，強大力道瞬間撞斷一根消防栓，造成消防栓內水柱瞬間噴發，現場猶如2米高噴泉，所幸車禍未造成人員受傷，車禍原因與肇責仍待調查釐清。
延伸閱讀
影/國3埔頂二隧道「7車撞一團」 嚴重回堵
太可惡！淡水女「毒駕」逆向撞死人
影/新北貢寮台2線2車對撞 自小客騎上護欄險墜落
其他人也在看
死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡 駕駛：反應不及
台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 159
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 4
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 101
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 134
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 308
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 75
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
蔡英文平安夜發文 她酸：賴清德最忌憚的人
[NOWnews今日新聞]嫌犯張文19日犯下震驚社會的隨機砍人事件，包含張文本人最後墜樓身亡，共造成4死11傷，事件發生至今已7天，社會各界的悲痛與震撼仍未平息。前總統蔡英文24日平安夜發聲，表達哀悼...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 68
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 199