新北八里貨車閃迴轉車失控 撞斷消防栓變噴泉

台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話