新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救

高雄市 / 綜合報導 高雄市前鎮區內一棟大樓，昨(10)日晚間發生火警，當時火苗從9樓住家竄出，還伴隨陣陣濃煙，現場瀰漫濃烈焦味，警消獲報趕到進行疏散，上百位居民驚恐逃出家門到1樓外避難，火勢在半小時後撲滅，沒有傷亡，警消調查起火原因，發現是住9樓的19歲鄭姓男子，跟女友通話時起口角，情緒失控用打火機點燃衣服而引發這場火災。紅紅火舌從大樓窗戶竄出，火越燒越大，伴隨陣陣濃煙，還燒出爆裂聲，獲報趕到的消防隊員，拉著水線從對面住家，往火場灌水搶救，看到大樓內上百名住戶，第一時間奪門而出，有的帶著大包小包的家當，有人抱著牽著狗寶貝，全衝到1樓外避難。昨日晚間約9點半，高雄前鎮區鄭和南路，一棟大樓發生火警，警消獲報，第一時間就趕到場搶救，高雄市消防局第一大隊副大隊長蔡宗翰說：「從隔壁，隔壁的部分，我們雲梯車升梯進行救助。」起火的是9樓其中一戶，火場內一名男子連上衣都來不及穿，赤裸著上身，就跑下樓逃命，跟警消人員說，同樓層似乎還有人沒逃出，然而事後警消人員，調查起火原因時發現，這場火不是意外，就是這名19歲鄭姓男子放的火。高雄前鎮分局偵查隊隊長陳正威說：「鄭男坦承因與女友於電話中口角爭執，遂用打火機點燃衣櫃內之衣服導致火警發生。」男子跟女友吵架，氣到燒衣服釀火災，造成居民恐慌，大樓住戶說：「就覺得很誇張啊，他波及到我們，我們家也都毀掉了，這樣子縱火，造成大家的恐慌這樣子。」還好整場火在半小時後就被撲滅，沒有造成傷亡，縱火男子訊後被依公共危險罪送辦，接著還得面對鄰居住家被燒毀的民事賠償。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前