新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救
新北市八里區中華路二段408號一棟15層RC建築今晚22時42分發生火警，起火點位於14樓，現場可見火舌竄出。消防局於22時48分派出24車、60名前往搶救，火勢目前已控制，救難人員正持續搜救住戶。初步傳出一人OHCA（到院前無呼吸心跳），已由消防人員送醫急救。
八里14樓住宅火警，一人OHCA送醫搶救。（圖／中天新聞，下同）
延伸閱讀
高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象
「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結
工程車撞損太魯閣牌樓 修復施工估120天完工
其他人也在看
新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，目前傳出已有1名女子無呼吸心跳，已被救出送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押
社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。身穿咖啡色大衣，知名連鎖麻辣鍋店蔡姓負責人，雙手被上銬，不斷用手遮臉，深怕自己長相曝光，檢警偵辦一起詐騙案，意外發現麻辣鍋蔡姓負責人，疑似涉嫌替詐團洗錢，兵分32路搜索，一共拘提20人到案。檢警追查詐騙案其中一億金流轉匯十家公司戶頭 蔡姓負責人掌握其中九家公司帳戶（圖／民視新聞）根據了解，檢警偵辦一起詐騙案，詐騙集團透過假檢警假投資方式，成功詐騙18名被害人，高達九億的資金，其中轉匯高達一億的現金與黃金，共進了十家公司的戶頭，而麻辣鍋負責人蔡姓女子，就掌控其中九家公司帳戶，檢警因此懷疑他涉嫌協助詐團洗錢，金額超過千萬。知名連鎖麻辣鍋品牌成立約二十年 蔡姓負責人於2024年加入麻辣鍋集團（圖／民視新聞）這家知名連鎖麻辣鍋，創立於2006年，堪稱是全台第一家高檔吃到飽，除了白金級肉品現點現切，還提供滷肉飯、冰淇淋、飲料更是無限暢飲，一度進駐信義區百貨公司，涉案的蔡姓負責人，則是2024來到麻辣鍋集團，初步了解，檢警只掌握到總公司疑涉案，加盟店並未捲入，全案朝加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪偵辦，疑似透過麻辣鍋品牌，企圖降低帳戶遭警示的機率，蔡姓負責人複訊後，遭到檢方聲押禁見。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：涉嫌助詐團洗錢千萬！ 知名麻辣鍋店負責人遭聲押 更多民視新聞報導數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少民視影音 ・ 9 小時前
台版柬埔寨案涉洩密律師+1 弘仁會水房陪偵律師孫全平30萬交保
轟動全台的「台版柬埔寨」案首腦「藍道」杜承哲曾與竹聯幫弘仁會經營的水房有密切合作。檢警偵辦時追出3名律師涉嫌將偵查訊息洩露給水房高層，今年9月拘提到案，諭知交保候傳。檢警循線又查出，律師孫全平也曾在案中涉嫌洩密，今（12）日到事務所等3處搜索，提到案。檢察官訊後諭知30萬元交保。自由時報 ・ 9 小時前
濃煙嗆死人！新北八里暗夜惡火 1女傷重不治
即時中心／林耿郁報導新北市八里區昨（12）天深夜發生一起大樓火警，濃煙迅速瀰漫整棟建物，消防人員緊急到場搶救，一名61歲孫姓婦人不幸喪命。民視 ・ 3 小時前
新北八里社區高樓火警 救出1女無生命跡象 (圖)
新北市八里區中華路二段一處社區高樓12日晚間發生火警，消防局派員灌救撲滅火勢，現場救出一名女性呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。（新北市消防局提供）中央社記者曹亞沿傳真 114年11月13日中央社 ・ 8 小時前
苗栗頭份透天厝火警！濃煙噴出嗆傷38歲男一度受困 雜物堆滿屋阻逃生
苗栗縣頭份市昨（11）日上午10時許，中華路上某透天厝民宅驚傳火警，大量濃煙竄出，警消人員獲報趕抵，發現屋內堆放大量雜物，導致38歲男子逃生時路線受阻受困屋內，經消防人員設水灌救順利將火勢撲滅，並將受困男子送醫治療。至於火警發生原因有待進一步調查。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
疑感情糾紛衝住處勒斃前女友 49歲男遭羈押禁見
桃園市驚傳情殺命案，49歲李姓男子疑因感情糾紛，10日清晨到前女友周姓女子平鎮區的住處，以勒頸方式將其殺害。警方獲報後逮捕李男，經桃園地檢署訊問後，認其涉犯殺人罪嫌重大，並有逃亡、滅證之虞，昨(11)日聲押禁見獲准，檢方除持續偵辦外，亦已啟動被害人家屬關懷機制。 桃園地檢署於前(10)日下午接桃園電子報 ・ 23 小時前
金門6資深績優民代、民政人員獲內政部獎章 陳福海接見表揚
金門縣長陳福海今天接見獲內政部頒發專業獎章的資深績優村（里）長、地方民意代表及民政人員共6人，勉勵他們繼續發揮村里服務功能，積極推展民政及地方自治業務，提升政府服務品質。獲得表揚的6人是金寧鄉民代表會副主席楊水信、金沙鎮民代表會代表黃奕焮，特優里長金沙鎮汶沙里張瀚龍、績優民政人員烈嶼鄉公所課長洪怡萍自由時報 ・ 10 小時前
淡江大橋明年通車 青春山海線觀光廊帶再進化
淡江大橋工程邁向最後一哩路，預計明年通車，市府將以淡江大橋為北海岸新門戶，連結淡水、八里等地區，帶動「青春山海線」觀光廊帶，包括設置淡江大橋即時影像、提供多元運具、縫合自行車路網，以及和旅宿業者合作，帶領民眾輕鬆暢遊北海岸。新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉今天在市政會議報告指出，即將通車的淡江大橋以「自由時報 ・ 20 小時前
「不倒騎士」單車環台 癌友用運動延續生命 (圖)
台灣抗癌協會「不倒騎士」單車環台11日抵達終點站新北市，協會理事長吳興傳鼓勵癌友走入人群，用運動延續生命。中央社 ・ 1 天前
影/馬太鞍溪堤防現破口！ 明利村長批：7月就通報卻未處理
鳳凰颱風與東北季風形成共伴效應，今（11）日為台灣多地帶來強降雨，導致花蓮馬太鞍溪便橋遭洪水完全淹沒，北岸堤防出現破口，鄰近的明利村更成為重災區。明利村長林萬成指出，堤防的破口從7月份就存在，昨（10）日會勘時他也曾警告該處很危險，現在看到村內的災情讓他直呼「很心痛！」中天新聞網 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 3 小時前
影/宜蘭蘇澳暴雨大淹水！軍方緊急出動兩棲突擊車救援
由於受到鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署預計將會在台灣產生共伴效應，疑山區恐會率先發生超大豪雨，稍早在宜蘭南方澳華山路，就已經因為豪雨出現大規模土石流，大量土石瞬間將馬路淹沒，造成交通中斷與周邊住戶受災。目前在宜蘭地區也出現淹水災情，宜蘭縣蘇澳鎮公所晚間指出，蘇澳鎮民貴街因雨勢不斷，嚴重積水，水深最高已至成人肩膀，軍方將出動車輛，AAV7兩棲突擊車以及橡皮艇，前往救援當地居民。中天新聞網 ・ 1 天前
澎湖最大！馬公「北辰市場」凌晨遭祝融 駭人畫面曝光了
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導澎湖縣馬公市最大菜市場「北辰市場」今（13）日凌晨發生火警，多個攤位陷入火海，所幸消防人員迅速趕抵、控制火勢，未傳出人員傷亡。民視 ・ 32 分鐘前
吵架爆火氣！ 19歲男燒女友衣櫥 百人急疏散
高雄市 / 綜合報導 高雄市前鎮區內一棟大樓，昨(10)日晚間發生火警，當時火苗從9樓住家竄出，還伴隨陣陣濃煙，現場瀰漫濃烈焦味，警消獲報趕到進行疏散，上百位居民驚恐逃出家門到1樓外避難，火勢在半小時後撲滅，沒有傷亡，警消調查起火原因，發現是住9樓的19歲鄭姓男子，跟女友通話時起口角，情緒失控用打火機點燃衣服而引發這場火災。紅紅火舌從大樓窗戶竄出，火越燒越大，伴隨陣陣濃煙，還燒出爆裂聲，獲報趕到的消防隊員，拉著水線從對面住家，往火場灌水搶救，看到大樓內上百名住戶，第一時間奪門而出，有的帶著大包小包的家當，有人抱著牽著狗寶貝，全衝到1樓外避難。昨日晚間約9點半，高雄前鎮區鄭和南路，一棟大樓發生火警，警消獲報，第一時間就趕到場搶救，高雄市消防局第一大隊副大隊長蔡宗翰說：「從隔壁，隔壁的部分，我們雲梯車升梯進行救助。」起火的是9樓其中一戶，火場內一名男子連上衣都來不及穿，赤裸著上身，就跑下樓逃命，跟警消人員說，同樓層似乎還有人沒逃出，然而事後警消人員，調查起火原因時發現，這場火不是意外，就是這名19歲鄭姓男子放的火。高雄前鎮分局偵查隊隊長陳正威說：「鄭男坦承因與女友於電話中口角爭執，遂用打火機點燃衣櫃內之衣服導致火警發生。」男子跟女友吵架，氣到燒衣服釀火災，造成居民恐慌，大樓住戶說：「就覺得很誇張啊，他波及到我們，我們家也都毀掉了，這樣子縱火，造成大家的恐慌這樣子。」還好整場火在半小時後就被撲滅，沒有造成傷亡，縱火男子訊後被依公共危險罪送辦，接著還得面對鄰居住家被燒毀的民事賠償。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
累積雨量近800毫米! 蘇澳市區水淹近一層樓 國軍橡皮艇救災
地方中心／黃富溢 宜蘭報導受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區過去二十四小時，累計雨量高達798毫米，造成當地傳出多起淹水災情，除了南方澳山區發生土石流，大量泥水衝到路面，蘇澳蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高到達成人肩膀，軍方也出動AAV7兩棲突擊車、以及橡皮艇協助救災。民視 ・ 1 天前
巨石砸穿「屋頂塌一半」鳳凰颱風夜襲基隆！連環災情「一路崩」民眾嚇壞
鳳凰颱風挾帶驚人雨勢直撲北台灣，基隆地區從 10 日深夜起連下豪雨，災情接連不斷。從落石砸屋、圍牆倒塌，到大型聯結車貨物傾倒撞壞港區圍牆，彷彿災難接力上演，讓居民整夜難安。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宜暴雨淹水！ 民眾帶「泳圈」救友 路上再救援嬤
宜蘭縣 / 綜合報導 受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨(11)日大雨下不停，多處傳出淹水災情，有一群民眾PO文表示，到民宿遊玩，但因為道路嚴重積淹水，導致朋友外出採買物資，受困在半路上，原本一行人帶著游泳圈出發救援，結果在路上遇到一名阿公出聲求助，因為水勢過高，加上阿媽行動不便，上不了2樓避難，這群無名英雄見狀，二話不說協助救援，最後也釣出家屬在底下暖心回覆表達感謝。 男子裸著上身，泡在水中腳踢水花，後方還有另一名男子冒著大雨，套著游泳圈緩慢邁開腳步，在道路上涉水行走，但他們可不是要出去玩，而是...多位男子受到呼喚，此刻已經到達目的地，因為大雨下不停，造成水勢過高宣洩不及，路面上已經嚴重積淹水，甚至全都灌進住戶家裡，但他們不畏懼前方阻礙眼神堅定，準備啟動救援。積淹水雨聲，淹水災情發生在宜蘭縣，受到鳳凰颱風影響，導致這幾天降下致災性的大雨，有民眾PO文說，原本和一群朋友，相約到宜蘭的民宿玩，其中有一位友人，外出幫忙採買物資，結果在回程，因為道路嚴重積水無法動彈，一行人見狀，就帶著游泳圈出發援助。沒想到在返途的過程中，他們經過一處民宅，一位阿公出聲求助，因為水不斷灌進民宅，但是阿嬤行動不便，沒有辦法自行上樓，只能請這群年輕人幫忙，壯丁們接到任務，行動刻不容緩，一邊小心翼翼合力抬著阿媽，一邊注意腳下的階梯，最後順利完成任務，安全把阿媽帶上二樓房間。貼文一出立即引起熱議，留言區也釣出阿嬤的家屬，對這群民眾表達感謝，在暴雨中這群無名英雄沒有披風，只有一顆願意伸出援手的心，讓淹水災情多一分溫暖人情味。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝
羅東多處社區遭豪雨侵襲，地下室停車場淹水嚴重！光榮家族社區車道水流如瀑布，即使設水閘門仍擋不住，住戶冒險涉水搶救愛車，大部分及時移出，但地下室積水近50公分深。萊茵名邸也慘遭淹水，整個車道泡在水裡。颱風肆虐宜蘭，蘇澳、羅東皆傳出災情，民眾盼早日恢復正常生活。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
印度紅堡驚傳汽車爆炸 至少10死 案發現場直擊 火車站、金融中心高度警戒
印度首都新德里歷史悠久的「紅堡」（Red Fort）附近，11月10日驚傳重大汽車爆炸案，至少造成10死、30多人重傷，全國主要火車站、金融中心孟買，以及與德里接壤的北方邦，已進入高度警戒狀態。美國駐新德里大使館建議美國公民避開周邊地區以及人群密集區域。多家印度媒體報導，疑似一部紅色汽車在爆炸發生前，曾在紅堡附近停留數小時，之後緩慢駛向地鐵站附近的路口，隨即發生爆炸。現場畫面顯示，人們聚集在周圍，四處是燒焦的車輛與金屬殘骸。目擊者表示，當下聽到劇烈的爆炸聲，更有附近的店主，被震得摔倒在地，至少6輛汽車與3輛電動三輪車起火燃燒。印度總理莫迪則在X發文，向受難者表示哀悼。當局表示，調查正在進行，不排除任何可能的情況，爆炸車輛的前車主，據報已遭逮捕。心急如焚的家屬則在醫院等待，四處是員警與安保人員。「紅堡」位於德里舊城區，建於17世紀，是一座蒙兀兒帝國時期的皇宮，融合了波斯與印度的建築風格，吸引大量遊客。而每年8月15日的「獨立日」，總理都會登上紅堡向全國發表演說。人口3000萬的德里首都區日常戒備森嚴，雖然在1980、1990年代多次成為分離主義者襲擊目標，但上次發生重大的爆炸事件，已是2011年，當時高等法院外一個手提箱爆炸，造成12人死亡。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前