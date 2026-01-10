新北八里F123新巴士調整後評價兩極 民眾盼強化通勤與跨區就醫

新北市八里區F123新巴士路線自今年1月起調整，雖加密班次、強化醫療院所服務，但地方仍有不同聲音。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區F123新巴士路線自今年起調整，雖加密班次、強化醫療院所服務，但地方仍有不同聲音。民眾反映，路線調整偏重特定院區，對一般通勤與跨區就醫幫助有限，盼能加強與淡水的連結；在地議員則肯定市府回應需求，同時提醒路線編組過於複雜，應兼顧清楚易懂與實際使用，讓公共運輸真正貼近民眾生活動線。

八里區長林銚傑指出，隨著八里人口成長，完善公共運輸是提升生活品質的重要基礎。特別是衛福部八里療養院提供多元專業門診，是地方重要醫療資源，此次新增支線即是回應就醫需求，讓民眾能更便利前往院區看診；另外，未來淡江大橋通車後，F123路線也將成為銜接淡水與桃園的重要轉運節點，讓長輩就醫、學子通勤與往來市區上班都更加順暢。

林銚傑說明，這次調整聚焦「就醫便利」與「運輸效率」，新增「F123-八療」、「F123-下罟經八療」及「F123-十三行文化公園經八療」3條支線，強化院區與八里市區、左岸及未來跨區轉運的連結；主線也新增「八里分駐所」至「八療院區」路段，並微調上午與下午發車時間，以貼近通勤族需求。相關站牌已更新路線圖，並可透過大台北公車網站與行動App查詢。

不過，地方民眾仍有不同期待。居住八里的馬小姐認為，此次調整較偏向服務特定醫療與療養需求，對一般通勤或跨區就醫幫助有限，盼能加強與淡水的連結，尤其是前往淡水馬偕醫院的班次，才能真正回應八里居民的實際需求。

議員鄭宇恩表示，肯定市府強化山區與醫療運輸服務，過去也多次要求改善下罟地區公車班次，並已針對樂山療養院辦理會勘，要求依居民、院生與工作人員需求增加班次，改善客滿無法載客情形。不過，她也說，F123目前分出多條支線，路線編組複雜，建議重新編碼，讓民眾搭乘更清楚便利。

議員陳偉杰則表示，班次穩定與轉乘順暢，才是檢驗政策成效的關鍵，未來將持續在議會監督實際運作情形，確保公共運輸真正成為民眾「走得通的生活動線」。

