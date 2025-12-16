新北公共化幼兒園再＋4 新月園區可收400名幼童

新北市教育局長張明文補充，今天開幕的四間幼兒園中，新月非營利幼兒園委由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區，以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。（柯毓庭攝）

新北市教育局長張明文補充，今天開幕的四間幼兒園中，新月非營利幼兒園委由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區，以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。（柯毓庭攝）

新北市推動公共化幼兒園有成，今（16）日舉行四間非營利幼兒園聯合開幕，最大間的新月非營利幼兒園可收納400名幼童。新北市長侯友宜表示，新北市推動公共化幼兒園，以8年300班為目標，希望鼓勵年輕朋友多生，在這塊土地養育下一代。

侯友宜指出，新北市在推動公共化幼兒園，已新增275班、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。（新北市教育局提供）

侯友宜今天出席幼兒園聯合開幕，和小朋友開心體驗嶄新的戶外遊具。他說，新北市今天有四家非營利幼兒園正式開幕，有最大間的新月非營利幼兒園，設置18班可以容納400個幼童，另外三間也共有32班、876人，是新北規模最大的一次幼兒園的開幕典禮。

廣告 廣告

新北市長侯友宜今天出席幼兒園聯合開幕，和小朋友開心體驗嶄新的戶外遊具。（柯毓庭攝）

侯友宜指出，新北市在推動公共化幼兒園，已新增275班、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托 5508名幼兒，新增3686個托育名額，希望鼓勵年輕的朋友們能夠多生，也能夠好好的在這一塊土地養育下一代。

新北市教育局長張明文補充，今天開幕的四間幼兒園中，新月非營利幼兒園委由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區，以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。

永翠非營利幼兒園則委由社團法人新北市多元教育協會辦理，鄰近河岸，以跨域整合課程促進幼兒全人發展。捷運員工子女非營利幼兒園委由康寧大學辦理，位於捷運南機場園區，以「環狀線」意象串連交通與城市探索，打造獨特學習場域。新店民安非營利幼兒園亦委由康寧大學辦理，坐落青年社會住宅，以生活情境設計課程，帶領幼兒走讀社區、親近自然。

教育局表示，未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質，讓孩子在最好的環境中成長，讓家長放心生、安心育，共同打造友善育兒的幸福城市。

更多中時新聞網報導

格蘭特桑頓邀請賽》諾瓦克聯手考芙琳 創紀錄奪冠

高三開學前 民眾提案學測8月考

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征