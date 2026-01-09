新北公告115年國中會考簡章 考生及早掌握關鍵時程

114年會考永平高中考場一般試場學生應試。(新北市教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

一一五年國中教育會考將於五月十六日（六）、十七日（日）舉行，新北市政府教育局提醒考生與家長提早掌握重要時程與報名資訊。新北考區會考簡章已公告於新北考區試務會網站，提供免費下載，協助考生及家長完整了解報名流程、考試規範與應試重點，為升學關鍵階段做好萬全準備。

教育局指出，本年度新北考區由新北市新店高中擔任主辦學校，統籌辦理會考相關試務。國中應屆畢業生將採學校集體報名方式，報名時間為三月五日（四）至七日（六）下午五時止；非應屆國中畢業生，或持國外及大陸地區學歷者，則須先於指定期間完成線上個別報名，並於規定時段由考生本人親赴新北考區試務會辦理報名手續，相關流程請務必依簡章說明辦理。

針對有特殊需求的考生，教育局特別提醒，凡領有身心障礙證明、經特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生，或因重大傷病、懷孕等情形，確有應考服務需求者，應於規定期限內向新北考區試務會提出申請。經審查通過後，將依個別需求提供適切應考協助，確保每位考生都能在公平、友善的環境中安心應試。

教育局表示，九日起同步販售國中教育會考紙本簡章，每份十五元，便利考生與家長查閱。個人報名者可至新北市新店高中、樹林高中、泰山高中、板橋高中、中和高中、林口高中、秀峰高中、三重商工、淡水商工及瑞芳高工等校警衛室購買；國中學校如已完成團體訂購，紙本簡章亦將陸續配送到校。另提醒考生與家長，可至新北考區試務會網站（https://www.htsh.ntpc.edu.tw/p/403-1000-170.php）查詢並下載電子版簡章，及早掌握重要期程與應試資訊，從容規劃升學準備。