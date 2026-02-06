新北公安、食安齊把關 聯合稽查讓民眾安心過好年





農曆春節將至，新北市轄內各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，副市長朱惕之今（6）日率公安小組至裕隆城進行公安、食安，以及電動車充電樁聯合稽查，以維護消費者公共安全、食品安全。

除針對大賣場、百貨公司進行聯合稽查外，消防局亦對列管之2,687家轄內人潮出入眾多場所進行消防安全檢查，並辦理7處大規模場所之春節前搶救演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡；此外，工務局抽查3,000平方公尺以上賣場之防火避難設施共計64家，相關缺失立即依照建築相關法規處分。

聯合稽查重點項目包括：電動車充電樁是否符合規範、食品標示及儲存環境是否符合衛生規範、是否確實標示肉品產地，天然氣管線及相關設備是否符合規定、消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、防火門等安全設施是否通暢無阻，自衛消防編組演練是否落實，室內空氣品質是否良好等。希望藉此督促業者重視食品、公共安全，以提供民眾良好的購物環境及維護消費者權益。

副市長朱惕之表示，相關業者除了應提供完善的服務，以及安全無虞的食品及合格的產地標示，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民平安過好年。

