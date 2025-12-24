新北公布保溫杯墊檢測結果 6件標示不全 2件含鉛超標

新北法制局公布保溫杯墊檢測結果六件標示不全；二件含鉛超標。（記者蘇春瑛攝）

冬季來臨，民眾選購插電式保溫杯墊以維持熱飲溫度。新北消保官為保障消費安全，隨機購買七件保溫杯墊商品，委託台灣檢驗科技（股）公司（ＳＧＳ）檢測電器安全及限用有害化學物質，會同經發局查核商品標示。結果顯示，高達六件欠缺完整標示，二件含有限用有害化學物質超標，僅一件商品完全合格。

消保官陳思純表示，本次專案由ＳＧＳ進行耐電壓及熾熱線測試，均符合安全要求，但依國家標準ＣＮＳ一五六六三檢測鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量時，發現二件商品部分零組件鉛含量超過1000ppm。陳思純指出，ＣＮＳ一五六六三係參考歐盟ＲｏＨＳ電子及電器設備中使用禁限用有害物質指令所制定，屬環保法規，雖尚無科學證據顯示使用含鉛超標電器會直接危害健康，但若廢棄電器中有害物質進入水、土壤及空氣，將不利環境永續並間接危害人類健康。

依《消費者保護法》第三十六條規定已要求二家業者下架商品並限期改善，待補正標示ＣＮＳ一五六六三限用物質含量後方可重新上架，保障消費者知的權利。消保官提醒，保溫杯墊需插電維持高溫，使用前應詳閱說明書，避免於潮濕環境操作，在運作時避免觸碰保溫盤，以免燙傷。

同時亦查獲六件商品違反電器及電子商品標示基準，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱及型號、製造年份及號碼、國外製造商或進口商資訊、使用方法及警語。經發局已輔導三件新北進口商違規案件完成改正，另三件外縣市案件移請所在地政府處理。