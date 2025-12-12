新北公布社福參與式預算成果 新店方案票選得獎出爐





新北市政府社會局今（12）日舉辦「114年社福參與式預算成果發表會」，現場除公布新店區社福方案票選結果，也為通過培訓的6位「新北審議員」授證。今年共有50名學員參與審議員培訓，完成推廣、基礎、進階課程及實作審議會議後，通過最終考核者正式取得認證。

社會局副局長許秀能表示，新北推動參與式預算已邁入第10年，是「由下而上」讓市民共同決定社福預算的具體實踐。審議員在過程中扮演「理性對話的引導者」，走入社區、帶領市民與青年以平等開放的方式討論公共議題，使民意能被看見，也有機會成為政策的一部分。

廣告 廣告

今年參與式預算由新店區接棒辦理，從培力、提案到投票，吸引超過40個公民團體及社區協會投入。市民透過「新北VOTE」系統線上投票，依得票結果分配300萬元預算，共選出10個社福方案。方案內容多元，涵蓋兒少、青年、婦女、銀髮、新住民等族群，結合心理韌性、數位AI、綠色照護、青銀共融以及運動促進等議題，將在新店區陸續落地執行。

新北市自105年起推動社福參與式預算，持續鼓勵「市民的社福預算，由自己做主」。歷經蘆洲、泰山、五股、鶯歌、樹林、新莊及新店後，預算培力機制已在各區扎根。今年由新店區公所主辦，明(115)年將由土城區接棒。出席活動的土城區副區長祝養廉表示，期待透過參與式預算，讓更多地方民意能直接反映在社福決策上。

許秀能表示，今年審議員培訓包括兩大方向。其一為推廣、基礎與進階三階段課程，學員透過工作坊、議題討論與模擬操作等培訓，最終需自行規劃、主持並完成一場審議民主會議，提出書面成果報告，議題涵蓋無後援家庭、課後陪伴與跨世代共融等。

通過審議員認證的李培鈺，同時身兼里長，她分享擔任審議員讓她能更具系統性地傾聽與整理民意，對社區問題的理解也更全面；第一屆審議員林家安也分享，審議的核心不是說服，而是透過對話理解彼此，這正是審議民主深化政策的關鍵。第二方向則為「公民審議深耕行動提案計畫」，鼓勵去年通過的7位審議員持續實作，分別主持審議會議，聚焦新二代共融、身障與銀髮生活倡議、學前心理需求等議題，透過實務演練深化經驗並擴大市民參與公共事務的深度與廣度。

社會局指出，今年共有8,626位市民參與投票，其中有效票7,425票。為感謝市民支持，活動現場也公開抽出包含iPhone 17 Pro、Dyson全能洗地機、Dyson吹風機、iPad等共43項好禮，完整得獎名單公告於社會福利參與式預算專區(https://reurl.cc/2lKNjm )。





更多新聞推薦

● 奈良美智10年巡展落腳嘉縣新港鄉 「凋謝的花(2020版)」首度在台展出