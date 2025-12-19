新北公布第6波違法雇主名單 達岳運動用品、全勤流通屢犯遭重罰

新北公布第六波違法雇主名單，達岳運動用品、全勤流通屢犯遭重罰二十萬元。（圖／新北勞工局提供）

新北市勞工局公布今年第六波違法雇主名單，共裁罰二百五十九家業者，總金額逾一○八九‧五萬元。違反《勞基法》情形以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未逐日記載出退勤時間。

《職安法》以未提供必要安全衛生設施最普遍；《性工法》違規多為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未即時採取補救措施；《勞工退休金條例》則以未依法給付資遣費為主；《最低工資法》有二家業者給付未達標準。其中，「達岳運動用品」未依法計給加班費，已是第五次違規，遭罰二十萬元；「全勤流通」僱用勞工逾九百人，單月延長工時高達一○一小時，第四次違規，亦罰二十萬元。另上市公司漢唐集成因定期契約未採計年資，退休金給付不足，且逾三十日法定期限，裁罰三十萬元。

勞工局長陳瑞嘉指出，《勞基法》罰鍰上限已提高至一百萬元，一○九年六月八日公告新裁罰基準，依違規次數、僱用人數及情節決定金額，上市櫃公司加重二成。勞動部亦訂定違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則，資本額逾一億元者，即使初犯，罰鍰自五萬元起跳。呼籲雇主遵守法令，維護勞資和諧，以免遭受高額處分。相關名單已匯入「新北勞動雲」違法雇主查詢https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate專區。