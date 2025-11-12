新北公布47家優質旅宿

一一四年新北市優良旅館金獎業者，圖為大板根渡假酒店。(大板根渡假酒店提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市觀光旅遊局十二日公布今年度獲選的四十七家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，並打造精緻獎座於市政會議頒獎典禮中公開表揚，本次獲獎的優良旅宿及魅力民宿也有配合中央普發現金政策，觀旅局同步推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，無論是坐擁絕美山海景觀的特色民宿，還是親子共遊的歡樂飯店，旅客都能在新北找到理想的住宿選擇。

觀旅局長楊宗【王民】表示，今年獲選的「新北市優良旅館及魅力民宿」，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。透過評選提升新北市旅宿產業的整體品質，並為民眾提供更多優質的住宿選擇。

本次獲獎的優良旅宿及魅力民宿也有配合中央普發現金政策，例如大板根渡假酒店推出「普發一萬元，板根再加碼」，凡訂購溫泉系列房型並續住第二晚，即享定價五折優惠，泡湯券、餐券亦有折扣；福容大飯店｜福隆也推出「普發萬元買萬送萬住房專案」，可享三天二夜連續住房，開啟高ＣＰ值海岸度假之旅。