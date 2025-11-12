新北公布47家優質旅宿
記者蔡琇惠∕新北報導
新北市觀光旅遊局十二日公布今年度獲選的四十七家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，並打造精緻獎座於市政會議頒獎典禮中公開表揚，本次獲獎的優良旅宿及魅力民宿也有配合中央普發現金政策，觀旅局同步推出「現金變旅程，入住新北享折扣」系列活動，無論是坐擁絕美山海景觀的特色民宿，還是親子共遊的歡樂飯店，旅客都能在新北找到理想的住宿選擇。
觀旅局長楊宗【王民】表示，今年獲選的「新北市優良旅館及魅力民宿」，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。透過評選提升新北市旅宿產業的整體品質，並為民眾提供更多優質的住宿選擇。
本次獲獎的優良旅宿及魅力民宿也有配合中央普發現金政策，例如大板根渡假酒店推出「普發一萬元，板根再加碼」，凡訂購溫泉系列房型並續住第二晚，即享定價五折優惠，泡湯券、餐券亦有折扣；福容大飯店｜福隆也推出「普發萬元買萬送萬住房專案」，可享三天二夜連續住房，開啟高ＣＰ值海岸度假之旅。
其他人也在看
新北市公布47家優良旅館與魅力民宿 打造旅宿品質新標竿
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市觀光旅遊局今(12)日公布今年度獲選的47家優質「新北市優良旅館及互傳媒 ・ 15 小時前
樂心關懷協會十年愛心不間斷 7千雙鞋讓新北弱勢兒走得更有自信
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】愛心10年不間斷，新北市樂心關懷協會自105年起年年響應「新北市好日子愛互傳媒 ・ 1 天前
10年捐逾7千雙鞋 新北樂心關懷協會愛心不間斷
新北市樂心關懷協會關懷弱勢學童，自2016年起年年響應「新北市好日子愛心大平台」，連續10年捐贈鞋品兌換券予新北市政府，累計至今已達7045張，11日再度捐贈全家福鞋店兌換券共700張，總金額70萬元，由市府秘書長邱敬斌代表受贈，感謝協會長年以行動陪伴弱勢學童，讓愛延續不間斷。自由時報 ・ 1 天前
偷車賊被逮拒配合 突掏螺絲起子襲警遭壓制
高雄街頭出現警匪對峙，一名偷車賊，被警方逮到，沒想到不願配合，竟然還從口袋中，拿出螺絲起子，作勢要攻擊員警，雙方扭打僵持一分多鐘，男子最終遭到逮捕。紅衣男子偷牽機車，警方循線追人，但沒想到，紅衣男，當...華視 ・ 20 小時前
淡江大橋夕照 (圖)
新北市觀旅局指出，透過24小時不間斷的高解析直播，新北多處美景已成功吸引國內外旅客目光，提升國人旅遊意願，並拓展國際觀光市場，讓更多海外人士認識新北的多元魅力。圖為淡江大橋夕照美景。中央社 ・ 15 小時前
不倒騎士攜已故親人照環台 傳遞及早檢查防癌觀念
（中央社記者曹亞沿新北11日電）台灣抗癌協會「不倒騎士」單車環台今天抵達終點站新北市，協會理事長吳興傳鼓勵癌友走入人群，用運動延續生命，也有家屬帶著已故妹妹的照片環島，傳遞及早檢查防癌的觀念。中央社 ・ 1 天前
房地合一稅萎縮！台中讓出稅收王寶座 新北靠「這因素」撐盤奪冠
全台買氣急凍，不少屋主持有獲利空間縮水！房仲業者根據財政部資料，全台前10個月個人房地合一稅累計達432.9億元，相較去年同期跌幅達23.5%；不過，新北市的個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，也是連江縣之外，唯一維持正成長縣市。專家分析，信用管制衝擊餘波仍在，使得全台買氣大幅限縮，僅新北市受惠重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。太報 ・ 17 小時前
新北三大建設 拚115年完工
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市觀光旅遊局長楊宗珉十二日於市政會議中以「建設新亮點、觀光…中華日報 ・ 11 小時前
颱風天「機車傳貓叫」！員警、機車行老闆合作 成功救出小貓
鳳凰颱風逼近台灣之際，新北市鶯歌警方接獲報案，有民眾發現疑似小貓困在機車裡面，警方到場後，在機車行老闆協助下，成功將小貓救出，也有熱心民眾願意收養小貓，給牠一個溫暖的家。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「不倒騎士」單車環台 癌友用運動延續生命 (圖)
台灣抗癌協會「不倒騎士」單車環台11日抵達終點站新北市，協會理事長吳興傳鼓勵癌友走入人群，用運動延續生命。中央社 ・ 1 天前
不倒騎士攜親人遺照環台 籲及早檢查治療防癌 (圖)
台灣抗癌協會「不倒騎士」單車環台11日抵達終點站新北市，60多歲騎士李翠華隨身攜帶妹妹的相片騎全程。她說，妹妹因罹癌離世十多年，盼透過單車環台帶著妹妹看台灣每個角落，也傳遞及早檢查、及早預防的觀念。中央社 ・ 1 天前
宜蘭動物收容所慘淹！百隻毛孩「克難站沙發避難」畫面曝光
豪雨炸進宜蘭冬山鄉，也連累到浪浪收容所的貓狗，志工在大水淹進來的第一時間，緊急錄影發文求救，因為交通受阻，協會裡上百隻毛孩就靠3女志工跟1個小男孩救援，幾乎累到虛脫，物資幾乎斷炊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
烏克蘭打貪 澤倫斯基盟友被控涉1億美元貪汙案
烏克蘭調查人員11日指控一位總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的關鍵盟友，策畫了一項涉案金額高達1億美元的貪汙案。 針對明迪奇(Timur Mindich)的指控，是這場重大貪腐醜聞的最新發展。這場醜聞涉及能源部門的大規模挪用公款，即便烏克蘭的能源基礎設施正遭到俄羅斯的重創。 明迪奇是「95街區工作室」(Kvartal 95)的合夥人，這家媒體製作公司是由澤倫斯基創辦。澤倫斯基在競選公職前是一名喜劇明星。 烏克蘭肅貪專責檢察署(Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office，SAPO)檢察官指出：「明迪奇在控制透過犯罪手段，能源部門取得的資金的累積、分配和合法化。」 這名檢察官在另一名被指控參與這項計劃的男子的預審庭上補充說，嫌疑人利用了「與烏克蘭總統的友好關係」從事犯罪活動。 烏克蘭肅貪專責檢察署也指控曾擔任4年能源部長的現任司法部長加盧申科(German Galushchenko)從明迪奇那裡收受「個人利益」，換取他對能源部門資金流動的控制權。 烏克蘭國家反貪局(NABU)10日表示，他們破獲了一起涉及1億美元洗錢資中央廣播電台 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前