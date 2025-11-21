新北公托爆勒脖、拍臉虐童 家長不滿司法輕縱暴力師僅判拘役30日

記者莊淇鈞／新北報導

女童受虐後的傷勢。（圖／家長提供）

新北市中和區某公托在2023年8月24日發生林姓托育老師不當對待未滿2歲的兒童事件，社會局當時依兒少權法第49條，裁罰該林姓托育老師6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心之負責人及工作人員，但家長認為僅予「最輕懲處」，甚至未公開加害者姓名，疑似與這名托育老師的父親曾任社會局課長有關，並質疑承辦的檢察官及審理的法官輕縱林姓托育老師，僅簡易判決該師拘役30日，可易科罰金。家長正上訴二審。

林姓托育師強壓女童頭部過程被監視器拍下。（圖／家長提供）

新北市議員張嘉玲今天（21日）上午陪家長開記者會，受虐女童的家屬訴說心路歷程，並提到透過監視器畫面，林姓托育老師多次對孩子動作粗暴，包括勒脖、拍打臉頰、掐捏臉部、強壓頭部等行為，林女在調查時辯稱，這些動作是為了安撫孩子情緒、協助進食，否認有惡意或故意傷害，但家長完全無法接受。並質疑，社會局裁處不痛不癢，加害林女竟在遭起訴後才申請身心障礙手冊，相當不合常理。

林姓托育師雙手拍打女童臉部被監視器拍下。（圖／家長提供）

張嘉玲說，社會局當時裁處過輕，被害家長未收到相關裁處文書，懲處通知僅發給被裁處人，家長僅被口頭告知，未有正式通知與申訴時限，影響當事人權益。

林姓托育師單手拍打女童臉部被監視器拍下。（圖／家長提供）

家長不滿提告後，檢察官最終僅以「過失傷害罪」起訴，沒想到一審開庭後，法官最終只認定林女動作「力道未明顯過大」，判處拘役30日，得易科罰金。引發家屬與外界質疑，是否因此對加害人抱持相對寬鬆的態度，令家長對整體司法公正性更加憂心。

新北社會局對此表示，當時接獲通報後，公托中心及家防中心立即介入調查，經調閱監視器影像畫面，發現林姓托育人員於用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部有瘀青，在調查完成後，隨即邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒少權法第49條，裁罰林姓托育員6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心之負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。

該托育人員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動，社會局對於不當對待絕對零容忍，若家長有轉換托育環境需求，社會局也會全力協助家屬媒合其他托育機構。

