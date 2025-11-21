新北公托爆虐童疑雲 家屬控托育員有背景遭輕縱司法失衡

（記者陳志仁／新北報導）近年虐童事件頻仍，立院亦於今年 8 月三讀通過「虐殺幼兒罪」以強化保護；豈料，新北市中和一處公辦公共托育中心近日再爆幼童遭不當對待，造成身體的傷害，但不僅行政懲處過於輕微，且司法判決僅拘役 30 天，引發家屬與社會對行政與司法處置過輕的高度質疑。

圖／新北市議員張嘉玲陪同受虐童的母親開記者會，要求市府檢討管理，期待司法還給孩子及家長公道。（新北市議員張嘉玲提供）

10 個月大的幼兒樂樂（化名）原本適應良好，直到 2023 年 8 月開始極度抗拒上學，8 月 14 日托育中心主任通知家長，孩子換尿布時臉部紅腫瘀青；家長調閱監視器後，驚見樂樂遭托育老師多次勒脖、掐臉、強壓頭部等粗暴的對待，導致樂樂情緒崩潰、哭喊不止。

事後幼童出現嘔吐、嗜睡情況，醫院診斷為「疑似輕微腦震盪」及頭部鈍傷，情緒評估亦顯示孩子疑受舊經驗影響，出現固著行為；家長要求報案時，主任竟以「影響老師心情」為由勸阻，家長憂心孩子托育環境，只能忍痛等到轉學後才報警提告。

事件通報社會局後，家屬卻遲未收到任何正式裁處的文書，只能自行詢問才得知結果，涉案托育人員僅被停職一年並處罰款，姓名未公開，為行政程序中最低懲處；引發外界質疑是否因其父曾任北縣社會局課長，過去曾因勒索案遭判刑，擔憂其背景是否影響懲處的幅度，引發行政裁量公正性的疑問。

司法部分同樣引發爭議，檢方僅以「過失傷害」起訴，一審法官審視影像時多次要求跳過畫面，最終以「力道不明顯」為由判拘役 30 天並得易科罰金；更令人不解的是，被告於遭起訴後才申請身心障礙手冊，法官竟將此列入量刑考量，家屬痛批司法對加害者過度寬縱。

新北市議員張嘉玲表示，本案暴露公托管理與稽核制度重大的漏洞，家長因信任政府才將孩子託付公辦托育，卻在行政程序上遭忽視，連申訴權利都未被保障；呼籲社會局完整公開處置流程，檢討托育人員資格、通報機制，以及不適任人員是否應限縮再任照護工作，真正還給受害幼童與家庭一個公道。

新北市政府社會局回應，當時接獲通報後，公托中心及家防中心立即介入調查；調閱監視器後確認林姓托育員在用餐期間捏幼兒臉部，致臉部瘀青，經召集外部專家學者審議後，裁罰 6 萬元並限制其一年內不得在托嬰中心任職，處分結果也已致電通知幼兒母親。

