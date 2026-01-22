新北公托突破130家 泰山中山、板橋柏翠同步啟用

《圖說》新北市第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」今日啟用，左四副市長劉和然、左三社會局長李美珍。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市公共托育服務再創新里程碑！新北市第129家「泰山中山公共托育中心」及第130家「板橋柏翠公共托育中心」今〈22〉日舉行聯合開幕儀式，兩處公托合計可收托100名0至2歲嬰幼兒，進一步擴充新北市托育量能，持續穩居全國第一。

市長侯友宜表示，孩子是家庭最重要的寶貝，市府責無旁貸打造安全、可近且平價的托育環境。截至目前，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量能達16,769人；若再結合居家托育服務，家外托育率已突破45%，明顯高於OECD國家平均36%，展現市府長期深耕托育政策的成果。

《圖說》新北公托達130家，托育量能全國第一，家外托育率更突破45%，大幅超越OECD國家平均的36%。〈社會局提供〉

他指出，泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，設立於社會住宅附屬公益空間，主要因應泰山、新莊交界地區人口快速成長及雙薪家庭托育需求。未來將結合周邊生活圈與產業聚落，提供專業、安全且可負擔的托育服務，並串聯社會住宅與社區資源，建構完整在地育兒支持網絡。

板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間公共托育中心，補齊板橋都會區托育服務缺口。中心以「給孩子另一個家」為理念，透過溫潤木質空間設計及混齡托育模式，營造安心、穩定的成長環境，成為在地家庭的重要後盾。

《圖說》新北市長侯友宜、副市長劉和然與家長及幼兒互動，一起DIY章蓋印春聯。〈社會局提供〉

侯友宜並感謝第一線托育人員及相關協會的投入，強調市府未來將持續依各區需求穩健擴充托育量能，同時兼顧品質與家庭支持系統，讓新北托育政策不僅「量能領先」，更朝向「品質全面提升」邁進。

社會局長李美珍表示，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名嬰幼兒，自115年1月22日下午起開放登記，家長可至「新北育兒資訊網」申請，若登記超額將公開抽籤決定錄取名單。

《圖說》泰山中山及板橋柏翠兩家公托啟用，共可收托100名0至2歲嬰幼兒。〈社會局提供〉

新北市幼兒托育職業工會理事長江雪青說，承接泰山中山公托深感責任重大，未來將持續與市府攜手守護幼兒安全，落實優質托育。承接板橋柏翠公托的台灣幼兒早期教育協會創會理事長劉百淳也指出，市府高度重視托育品質與安全，協會將秉持持續精進的精神，提供更完善的照顧服務。