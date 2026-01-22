新北公托達130家 泰山中山及板橋柏翠兩家公托啟用





新北市公共托育中心正式邁向130家新里程碑！新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」，今（22）日舉行聯合開幕儀式。兩處新啟用的公托中心，分別為新北市第8處社會住宅附屬公益空間及第10處公益回饋空間，共可收托100名0至2歲嬰幼兒，持續擴充新北市托育服務量能。

侯友宜市長表示，孩子是每個家庭最珍貴的心肝寶貝，市府責無旁貸打造更穩定、完善的托育安全網。截至目前，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量能達16,769人；若再結合居家托育服務，家外托育率已突破45%，大幅超越OECD國家平均的36%，穩居全國之冠。

侯友宜指出，泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。未來將結合下新莊生活圈與泰山產業聚落，提供雙薪家庭及通勤家長專業、平價且安心的托育服務，同時串聯社會住宅與周邊社區，打造完善的在地育兒支持網絡，讓孩子在安全、友善的環境中探索成長。

板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間正式成立的公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能。中心以「給孩子另一個家」為核心理念，透過溫潤木質空間設計及專業混齡托育模式，營造被呵護被疼愛的成長氛圍，成為在地家庭的重要後盾。

新北市幼兒托育職業工會理事長江雪青說，承接泰山中山公共托育中心深感責任重大，未來將持續與市府攜手「愛小孩」，讓「幸福一直在」落實於日常托育現場。承接板橋柏翠公共托育中心的台灣幼兒早期教育協會創會理事長劉百淳也回憶，與市府團隊一路推動公共托育，侯友宜市長高度重視托育安全，協會秉持「沒有最好、只有更好」的精神，持續精進托育品質。

侯友宜感謝托育協會與第一線托育人員的投入付出，與市府攜手推動安全、友善的托育環境，達成130家公托的重要里程碑。並強調市府團隊將持續評估各區域需求、傾聽民意，穩健擴充收托量能，同時兼顧托育品質與家庭支持系統建構，讓托育政策不只「量能全國第一」，更朝向「品質全面提升」的目標邁進。

社會局長李美珍指出，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自115年1月22日下午2時30分起至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。

