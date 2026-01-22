新北公托達130家 量能冠全台

新北市長侯友宜（前左四）22日出席「泰山中山公托中心」及「板橋柏翠公托中心」聯合開幕典禮。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜22日到泰山中山段青年社會住宅，出席第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」聯合開幕典禮，致詞時提及他從擔任副市長時的首家汐止公托起，至今已經開設130家，下半年度還會再開2家，強調孩子是大家的心中寶貝，家長、老師跟政府要緊密合作，創造更穩定的安全網，打造優質托育環境，讓孩子能安心成長。

侯友宜表示，這幾年下來130家的公共托育中心收托了6555名幼童，再加上253家的私立托嬰中心，新北市在整體收托量能達1萬6769人，若再加上居家托育服務，家外托育率已突破45％，超出世界經濟合作暨發展組織（OECD）的36％平均數，穩居全國第一。

侯友宜指出，泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速，未來將結合下新莊生活圈與泰山產業聚落，提供雙薪家庭及通勤家長專業、平價且安心的托育服務，並串聯社會住宅與周邊社區，打造完善的在地育兒支持網絡；板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間正式成立的公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能。

侯強調，將持續評估各區域需求、傾聽民意，穩健擴充收托量能，同時兼顧托育品質與家庭支持系統建構，讓托育政策不只「量能全國第一」，更朝向「品質全面提升」的目標邁進。

新北市幼兒托育職業工會理事長江雪青表示，承接泰山中山公共托育中心深感責任重大，將持續與市府攜手「愛小孩」，讓「幸福一直在」落實於日常托育現場。

台灣幼兒早期教育協會創會理事長劉百淳說，協會從民國100年便與市府團隊一路推動公共托育，秉持「沒有最好、只有更好」的精神來承接板橋柏翠公共托育中心，持續精進托育品質。

社會局長李美珍說，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，即日起至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。