新北公托邁向130家里程碑

▲新北托育量能全國第一昨（廿二）日再添兩家公托照顧百名幼兒。（記者蘇春瑛攝）

新北市公共托育服務再創新里程碑，第一百二十九家「泰山中山公共托育中心」及第一百三十家「板橋柏翠公共托育中心」於昨（廿二）日舉行聯合開幕，兩處公托分別設於社會住宅附屬公益空間及公益回饋空間，可收托零至二歲嬰幼兒共一百名，持續擴充托育量能。

新北市長侯友宜表示，新北市公共托育中心已達一百三十家，為全國數量第一，目前可收托幼兒六千五百五十五名，若結合私立托嬰中心及居家托育服務，整體家外托育率已達百分之四十五，不僅高於OECD國家平均的百分之三十六，穩居全國之冠。侯強調，每一位孩子都是家庭的心肝寶貝，市府會持續打造更友善、安全的托育環境，讓孩子平安健康成長。

除了這次啟用的兩處公托，侯友宜受訪表示，今年下半年將再成立兩家公共托育中心，全年目標達到一百三十二家，持續回應家長托育需求。

面對少子化挑戰，市府同步推動好孕專車、生育獎勵金、托育與幼兒園擴班，以及「零到六歲國家一起養」等政策，透過社會住宅與托育資源整合，減輕年輕家庭育兒與經濟壓力，建構更穩定的育兒安全網。

社會局長李美珍表示，泰山中山公共托育中心可收托六十名、板橋柏翠公共托育中心可收托四十名零至二歲嬰幼兒，自即日起至二月廿四日下午五時止，開放家長至「新北育兒資訊網」登記，若超額將於二月二十五日上午十時公開抽籤，當日下午二時公告錄取名單。