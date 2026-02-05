新北公益團體關懷榮民向學子女 陪伴學子穩健前行

記者郭曉蓓／綜合報導

寒假甫始、春節將至，為了讓榮民向學子女能有個充實的假期並提早為新學期做準備，新北市第二類退除役官兵相互關懷權益促進協會特別在過年前夕，準備實用的文具禮盒送給學子們並捐贈善款1萬元持續幫助有需求的榮民眷。捐贈儀式昨（4）日在新北市榮服處舉行，由協會理事長丁群峰捐贈，新北市榮服處處長林振生代表受贈，並回贈感謝狀及禮盒，感謝協會對學子們的貼心關懷。

丁群峰長年熱心公益，退伍後創立旅行社及客運公司，事業有成仍不忘回饋社會、關懷袍澤，對榮民向學子女尤為關切。丁群峰表示，教育是孩子成長的重要基石，期盼透過捐贈文具及善款讓孩子們能安心就學、專心學習，期盼陪伴學子穩健前行、迎向未來。

林振生對於協會長期以來守護向學子女的關懷服務表達感謝，並表示榮服處將持續結合政府與民間資源，讓關懷貼近實際需求，發揮最大效益。

新北市榮服處處長林振生率榮服處同仁與新北市第二類退除役官兵相互關懷權益促進協會理事長丁群峰合照。（新北市榮服處提供）

新北市第二類退除役官兵相互關懷權益促進協會理事長丁群峰捐贈善款幫助新北市榮服處轄內榮民(眷)及向學子女。（新北市榮服處提供）