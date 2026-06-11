新北公立高中職優免今放榜 2,927個名額助學生適性發展

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錦和高中學生公優查榜（新北市教育局提供）

115年會考永平高中考場學生查看試場（新北市教育局提供）

115學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學今天（11日）放榜，共有31所高中職參與招生，提供2,927個名額，總錄取率為26.39％。新北市教育局表示，優先免試入學提供學生就近進入優質社區高中職學習機會，協助學生依興趣、能力及未來發展方向選擇適合學校，在熟悉且穩定的學習環境中持續累積學習實力。

本次優先免試入學各國中報名學生總數為10,387人，實際錄取2,741人，其中包含2,625名一般生，含41名經濟弱勢學生，並依規定提供特殊生外加名額2％，錄取116人。教育局表示，新北市持續推動在地就學政策，透過優先免試入學機制，讓學生有更多機會就近選讀適合自己的高中職學校，兼顧教育公平與多元選擇。

教育局指出，各高中職學校除提供多元課程與升學進路規劃外，亦提供至少1％名額保障經濟弱勢學生優先入學，並落實「足額錄取」原則增列備取名額，擴大學生入學機會。未來將持續整合高中職特色課程、社區資源及升學輔導支持網絡，協助學生依性向與能力探索未來方向，穩健銜接下一階段學習。