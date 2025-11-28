新北公車司機未禮讓！撞倒過馬路少年 急煞又釀2乘客受傷

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市一名呂姓公車司機，昨天（27日）傍晚，駕駛藍37路公車，行經雙鳳路時，未注意到走在行人穿越道要過馬路的胡姓少年，當場發生碰撞，後續呂姓司機緊急煞車，更導致車上張姓女童與林姓婦人2乘客受傷，總計造成3人受傷，所幸送醫後均無生命危險，確切車禍原因仍待釐清，後續警方也將依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。

據了解，這起車禍發生在昨天（27日）傍晚5時許，48歲呂姓公車司機駕駛藍37路公車，沿著新莊區雙鳳路行駛，行經雙鳳路106號前，卻疑似未注意到走在行人穿越道上，要過馬路的15歲胡姓少年，當場發生碰撞，後續呂姓公車司機緊急煞停車輛，導致當時在車上的8歲張姓女童與45歲林姓婦人2名乘客受傷。

新北市消防局獲報派員到場時，發現胡少四肢擦挫傷併頭部挫傷、2乘客則均為頭部挫傷，所幸送往醫院救治後均無大礙，轄區新莊警方獲報到場，發現呂姓公車司機酒測值為0，確切車禍事故原因仍待釐清，後續也將依《道路交通管理處罰條例》第44條第四項製單舉發，開罰新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。

