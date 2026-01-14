新北公車撞死狗未停車！司機觸《動保法》最高可處2年刑期重罰200萬

記者莊淇鈞／新北報導

犬隻被輾斃的現場。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區介壽路二段136巷口，日前1輛公車行經時，輾斃1隻穿越路口的遊盪犬隻，而公車司機當下雖有注意到犬隻並煞車，但輾過犬隻後卻未停車查看，反而繼續行駛離開現場，目擊民眾發現後報警尋求協助；而警方會同動保處人員共同查處，將依《動保法》交由司法機關偵辦，司機將面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上，200萬元以下罰金。

犬隻準備過馬路。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市動保處日前接獲三峽警分局橫溪派出所通報，有民眾目擊1輛公車行經三峽介壽路二段136巷口時，輾斃遊蕩犬隻，警方後續透過監視器追查，發現該犬隻要穿越雙向車道，而公車雖有注意到犬隻並煞車減速，但仍持續行駛並輾過犬隻，事故發生後，公車駕駛並未停車查看，就駛離現場。

廣告 廣告

犬隻被公車輾過。（圖／翻攝畫面）

新北動保處表示，根據《動保法》第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，並依同法第25條第1款「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上，200萬元以下罰金，本案已涉及刑事責任，後續將由司法機關依法偵辦。

動保處也提醒，近年仍發生多起遊蕩犬隻誤闖車道遭車輛撞擊事故，駕駛人如不慎撞及動物，應立即停車查看動物狀況，並通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，協助後續救援處置。若使動物受傷卻未即時通報並送醫救治，將涉嫌違反《新北市動物保護自治條例》第11條規定，依同條例第18條，可處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

新北市動保處表示，對於任何涉嫌違反動物保護法案件，將持續與警察機關通力合作，還原真相、追究責任，保障動物基本生命權，呼籲市民如發現動物受虐或緊急危害情事，應即通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，亦可使用「新北市動保即時通」App平台，共同守護動物福祉，打造安全友善、尊重生命的城市。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

國道五楊高架驚悚現場！故障車上拖吊車 駕駛下車慘遭後車追撞慘死

撞擊瞬間曝光！三寶女未兩段式開車門 機車衰遭擊落害6旬夫妻慘摔

慣竊囂張！警局對面停車場連偷機車安全帽41歲許男落網

電瓶故障停人行道惹議！檢舉男嗆「對違規狗沒必要客氣」引爆口角險互告

