社會中心／黃國誠 劉毓琦 新北市報導

公車撞飛行人，聲稱是超商招牌燈太亮，才沒看到人！新北市新莊區雙鳳路，27日下午五點多，一名15歲的少年，走在斑馬線上準備回家，一輛公車疾駛而來，疑似未禮讓行人，直接撞上少年，所幸少年沒有生命危險，司機到案表示，因為招牌太亮反光，才沒注意到路上有人。

少年準備回家，走在斑馬線上，突然一輛公車疾駛而來，絲毫沒有禮讓行人，在完全沒煞車情況下，直接撞飛少年，少年倒地不起，路人見狀立刻上前協助幫忙。挨撞的少年，躺在馬路上，民眾幫忙指揮交通，避免二度被撞，事發在27日下午五點左右，新莊區雙鳳路，一輛公車在沒有號誌燈的路口，經過斑馬線，卻疑似沒禮讓正在過馬路的行人，導致15歲少年頭部四肢多處挫傷，車上一名婦人及女童頭部受傷，三個人都沒有生命危險。新莊交通分隊小隊長楊嘉偉表示「針對駕駛未依規定禮讓行人部分，已依道交管理處罰條例，第44條第4項製單舉發。」民視記者黃國誠表示「少年來到這個路口過馬路，卻遭到公車撞飛，司機辯稱主要是因為，超商的燈太亮造成反光，才因此沒看到少年。」

新北公車未禮讓撞飛少年 司機稱「招牌太亮」沒看到人

少年四肢及頭部擦挫傷 車上兩乘客受傷皆無生命危險（圖／民視新聞）

肇事公車司機到案表示，因為行駛過程天色昏暗，而對向超商的招牌燈太亮，導致視線反光，完全沒注意到路上有人，看到的時候，緊急煞車卻已經來不及，附近住戶倒不認為，超商燈光會刺眼到影響開車，而且每天公車來來往往，為何只有他覺得燈太亮？附近住戶表示「哪有在多亮你晚上來你看，根本沒有很亮不會刺眼睛啦。」附近住戶表示「我們在這邊住了二三十年，也是第一次在這個路口，有公車撞到行人，你如果燈光真的有影響，三天兩頭都在發生車禍。」

公車司機自稱對向超商招牌燈太亮 視線反光才沒注意到斑馬線有人（圖／民視新聞）

公車司機未禮讓行人還肇禍，罰單最低一萬八千元，最高可處三萬六千元，同時還得吊扣駕照一年，無法開車上路，因為沒禮讓行人，職業駕駛不但得負起刑責，連帶影響自己的工作。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

