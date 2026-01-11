新北公車誤闖機車道「卡死」 上百騎士塞爆警引導改道

公車誤入機車道，警方到場交管指揮。（圖／東森新聞）





新北市板橋區晚間發生交通意外，一輛公車在大漢橋往新莊方向行駛時，誤上機車引道，整輛車的輪胎卡在石墩下不來，占據車道，造成交通回堵。

員警現場指揮交通，機車騎士一個個遵循指揮，轉向改道。鏡頭往前一看，一輛大型公車誤闖狹窄機車引道，車身當場卡死在車道內，還擦撞中央分隔島，動彈不得。

事發在新北市板橋大漢橋往新莊方向，今天（11日）晚間6點多，正值交通尖峰時間點，公車直接卡在機車道，造成後方機車車流嚴重回堵，民眾怨聲載道。

警方獲報後，聯繫拖吊業者到場協助，而公車司機違規行為，也依法製單舉發，所幸晚間8點多解除管制，恢復人車通行。

