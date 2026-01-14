新北公車輾壓犬隻駕駛未查看逕自駛離 動保處：已函送法辦

新北市動保處今天表示，三峽區介壽路日前發生遊蕩犬隻深夜遭公車輾斃，民眾目擊報警處理。經調查，駕駛雖有注意到犬隻並煞車減速，但仍輾壓犬隻，且未停車查看或通報，逕自駛離現場，逃逸行為涉嫌違反動保法，已遭函送法辦。動保處提醒，若發生車輛撞擊動物事故，駕駛人應停車查看，並通報1999市政專線或1959動物保護專線，協助救援。

新北市三峽區介壽路日前發生遊蕩犬夜間遭公車輾斃事件，由於公車駕駛未停車查看或通報犬隻狀況就逕自駛離，逃逸行為涉違反動保法遭法辦。（圖／新北市動保處提供）

新北市政府動保處發布新聞稿指出，日前接獲三峽警分局橫溪派出所通報，深夜在三峽區介壽路2段136巷口處，發現公車行駛過程中輾斃一隻遊蕩犬隻。經調查，涉案公車行經時雖有注意到犬隻並煞車減速，但仍輾壓犬隻，且駕駛未停車查看犬隻狀況或通報，即離開現場。

動保處表示，經民眾目擊事件後通報警方，警方通知動保處共同查處。公車駕駛逃逸行為涉嫌違反動物保護法，動保處已函請新北市政府警察局三峽分局移送檢方偵辦。

動保處提醒，近年發生多起遊蕩犬隻誤闖車道遭撞擊事故，駕駛人應停車查看動物狀況，並通報1999市政專線，或撥打1959動物保護專線，協助後續救援處置，否則可能被依違反動物保護法、新北市動物保護自治條例移送法辦或裁罰。