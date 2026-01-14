新北公車輾狗未查看駛離 動保處：駕駛函送法辦

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市動保處今天表示，三峽區介壽路日前發生遊蕩犬夜間遭公車輾斃，經調查，由於駕駛未停車查看或通報犬隻狀況，逕自駛離現場，逃逸行為涉嫌違反動保法，已遭函送法辦。

新北市政府動保處新聞稿指出，日前接獲三峽警分局橫溪派出所通報，深夜於三峽區介壽路2段136巷口處，發現公車於行駛過程中，輾斃1隻遊蕩犬隻。

動保處表示，經調查，涉案公車行經時雖有注意到犬隻並剎車減速，但仍輾壓過犬隻，事故發生後，駕駛未停車查看犬隻狀況或通報，即離開現場。

動保處表示，犬隻慘死輪下過程經民眾目擊後通報警方，警方通知動保處共同查處。公車駕駛逃逸行為涉嫌違反動物保護法，動保處已函請新北市政府警察局三峽分局移送檢方偵辦。

動保處提醒，近年發生多起遊蕩犬隻誤闖車道遭車輛撞擊事故，駕駛人應停車查看動物狀況，並通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，協助後續救援處置。否則可能被依違反動物保護法、新北市動物保護自治條例移送法辦或裁罰。（編輯：李錫璋）1150114