新北六名國手代表臺灣迎戰亞洲技能競賽 AI科技主題館同步亮相

民眾體驗樟樹實中小小服裝設計師

自主移動機器人的林鑠亦（樟樹國際實中）、蔡明成(泰山高中)國手比賽照片

汽車板金的呂彥均（南強工商）比賽照片

商務軟體設計的呂治寬（新北高工）國手比賽

瑞芳高工設計CAD機械設計製圖-指尖天燈體驗

網頁技術的林碩斌（智光商工）國手比賽照片

網頁技術青少年組的高繼翊（新北高工）國手照片

攤位體驗及抽獎吸引眾多學生參與

第三屆「亞洲技能競賽」今天（27日）起至29日一連三天在南港展覽館盛大展開，這是臺灣首次主辦亞洲最高規格的技能賽事，吸引31國、44職類、超過300名青年好手齊聚較勁。今年新北市共有6位優秀選手披上國手戰袍代表臺灣出賽，展現新北技職實力。為支持這場國際盛會，新北同步以「AI × 科技 × 新未來」打造主題館，規劃多元體驗活動，更準備上百項抽獎大禮，邀請民眾一起為國手加油。

教育局指出，本次入選國手的6位新北選手包括商務軟體設計的呂治寬（新北高工）、汽車板金的呂彥均（南強工商）、網頁技術的林碩斌（智光商工）、自主移動機器人的林鑠亦（樟樹國際實中）、蔡明成(泰山高中)，以及參加網頁技術青少年組的高繼翊（新北高工）。選手們從區賽、全國賽一路過關斬將，在國手選拔中脫穎而出，不僅肩負代表臺灣與亞洲青年好手較量的使命，也展現新北技職教育扎根與訓練的厚實基礎。

為讓更多民眾親身感受技職魅力，新北市教育局於競賽期間在南港展覽館打造「AI × 科技 × 新未來」主題館，以科技、AI 與實作跨域融合，打造沉浸式的技職體驗。現場規劃「頂尖對決體驗區」，讓參觀者透過動手操作認識多元專業領域。每日安排不同亮點主題，包括小服裝設計師、花藝創作、指尖天燈、智慧機器手臂操作、分子冰淇淋、造型毛巾 DIY 等，從創意到科技一次體驗。教育局表示，希望透過互動式策展，讓更多孩子找到未來職涯方向，也讓民眾看見科技時代下技職教育的多元可能。