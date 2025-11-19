新北六名國手出征亞洲技能競賽 市長侯友宜:把金牌留在臺灣

新北市6位正取國手披「臺灣隊」戰袍出征國際

第3屆亞洲技能競賽將於11月27日至29日在南港展覽館登場， 這場被稱為亞洲最高規格的青年技能盛會匯聚30國、近400位技職頂尖選手同場較勁。今天（19日）在市政會議中，市長侯友宜親自授旗，勉勵新北市6位正取國手披上「臺灣隊」戰袍出征國際，發揮最佳實力、勇於挑戰，把金牌留在臺灣。

本次代表臺灣出賽的新北選手包含商務軟體設計新北高工呂治寬、汽車板金南強工商呂彥均、網頁技術智光商工林碩斌、自主移動機器人樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成，以及網頁技術青少年組新北高工高繼翊。六位選手皆從區賽、全國賽一路晉級國手選拔，以堅毅與專業站上亞洲舞臺。

其中，青少年組網頁技術國手高繼翊由母親獨力撫養，自國中即投入訓練，三年來從基礎技能練到跨國競技，他說，成為國手後，代表的不是自己，而是臺灣。期待把金牌留在臺灣。被譽為「史上最強高中生」的呂治寬，四度在資訊類技能競賽奪牌，他以「人生要嘛充滿未知，要嘛什麼都沒有」勉勵自己，也鼓勵更多同儕勇於跨出舒適圈。自主移動機器人職種的林鑠亦原為自學生，在老師引導下找回方向，第一次國手選拔落敗後更全力投入，終在第二階段逆勢翻盤成功入選，他說，人生只有一次，不想留下遺憾。同樣在此職種入選的蔡明成也分享，高一時曾迷惘，但因接觸機器人競賽找到目標，期待跨校合作能在亞洲賽創造佳績。