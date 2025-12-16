新北6旬女騎士疑閃違停追撞貨車 右小腿遭輾斷肢
新北中和區景平路今天（16日）發生嚴重車禍，一名女騎士疑為閃避黃線違停車輛，往左切追撞貨車，右小腿遭輾過斷肢，送醫治療幸無生命危險，詳細肇因待釐清。
新北市中和警分局獲報，上午10時許景平路一帶發生車禍，一輛大貨車沿外側車道直行時，旁邊一名機車女騎士疑似為閃避路邊黃線違停車輛，往左切追撞大貨車車尾，女騎士人車倒地，右腿被貨車輪胎輾過，當場斷肢。
警消獲報到場，68歲曾姓女騎士右小腿斷肢，意識清醒無生命危險，立即送往新店慈濟醫院進行手術。被撞的大貨車後車尾保險桿凹陷，駕駛蘇男未受傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因待釐清。黃線違規停車部分將依違反《道路交通管理處罰條例》舉發。
責任主編：于維寧
