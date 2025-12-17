新北六水治理打造大河之都 囊括中華建築金石獎6獎

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市水利局2020年起推動六水治理策略，經過6年努力，盼打造「大河之都」，5項改善工程獲得「第33屆中華建築金石獎」6個獎項肯定，其中「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第2期)」以安全舒適的河濱木平台、水路交織的多元生態及石材媒合與景點營造，拿下最高榮譽「金石首獎」。

新北市長侯友宜表示，「水育樂」部分，「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第2期)」活化五股八里沿岸的文化特色節點，並嵌入生態元素，塑造友善居民、吸引遊客的A+級新生活水岸，獲得施工組金石獎及金石首獎；「淡水河金色水岸大河門戶改善工程」以河岸亮點空間營造、自行車道拓寬優化及強化路線指引標誌等3大重點，打造具獨特魅力的國際級淡水河岸新風貌，獲得規劃組金石獎。

水利局長宋德仁指出，「水滲透」部分，「三重高中透水保水工程」透過分流井將校外重安街13巷的雨水分流，導入新設置約3800噸滯洪池，減輕周邊地區排水系統負擔，校內增設12座滲透集水井，解決排水通洪斷面不足問題，三重高中滯洪池合計達4420噸，打造韌性防災的校園環境，獲得規劃組金石獎。

宋德仁說，「水生態」部分，「藤寮坑溝排水水環境營造工程(第3期)」延續前2期成果，在河道中砌天然塊石營造深潭、淺瀬等多樣性生態棲地，增建自行車道，串聯堤頂河廊空間，並設置休憩平台，獲得規劃組金石獎。

「大窠坑溪水環境造工程(第2期)」向上游推進堅實橋至山腳溪橋河段，水域設置塊石固床工、原木挑流工及曲線格梁等，營造棲地恢復，陸域新設棧道、植栽、美化及照明工程，串聯綠色資源，獲得施工組金石獎。

