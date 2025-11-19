新北六青年勇闖亞洲 教育陪伴成就技職夢想之路

（記者陳志仁／新北報導）亞洲青年技能最高殿堂—第3屆亞洲技能競賽將於11月27日至29日在南港展覽館登場，匯聚30國、近400位技職好手角逐國際榮耀，新北市有6名選手將披上「臺灣隊」戰袍迎戰亞洲舞台；市長侯友宜今（19）日在市政會議中親自授旗，勉勵選手勇敢展現實力，把金牌留在台灣。

圖／新北市6位正取國手披「臺灣隊」戰袍出征國際 。（新北市政府教育局提供）

教育局長張明文表示，新北市長期推動「世界頂尖人才一貫化政策」，以三級培訓與六大技能競賽策略，建構完善技職培育體系，讓具潛力的學生從基礎到國際舞台逐步發展；今年新北市加碼支持，每位國手可獲得15萬元應援金，全力協助選手無後顧之憂，專注備賽。

侯友宜也宣布，奪金選手將獲24萬元獎勵金，指導老師則可獲得12萬元，以實質行動推動技職卓越。

本次代表台灣出戰的新北國手包括商務軟體設計的新北高工呂治寬、汽車板金的南強工商呂彥均、網頁技術的智光商工林碩斌、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦與泰山高中蔡明成，及網頁技術青少年組的新北高工高繼翊；六位選手皆從區賽、全國賽一路過關斬將，以堅持與努力站上國際舞台。

由母親獨力撫養、從國中起便投入訓練的高繼翊表示，「成為國手後，代表的不只是自己，而是台灣，希望金牌留在家」；四度在資訊類競賽奪牌、被稱為「最強高中生」的呂治寬則說，「人生要嘛充滿未知，要嘛什麼都沒有！」激勵自己也鼓舞同儕勇敢跨出舒適圈。

自主移動機器人選手林鑠亦原為自學生，在老師的引導下找到興趣，第一次國手選拔落敗後更加努力，最終成功逆轉入選，並認為「人生只有一次，不想留下遺憾」；同組的蔡明成也分享，高一時曾迷惘，接觸機器人的競賽後才找到方向，期待跨校合作能在亞洲賽創造佳績。

競賽期間，新北市政府教育局將於南港展覽館設置「新北技職—AI×科技×新未來」主題館，規劃科技體驗、技職闖關與任務集章活動，參與還有機會抽中 iPhone 17；教育局邀請市民與師生一同前往觀賽，為國手加油，感受新北技職教育的創新能量。

