新北再傳施工不慎挖破水管「新北大道淹成河」！侯友宜宣布全力搶修 力拼明早全面恢復供水

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

位於新北新莊的新北大道及思源路口交通十分繁忙，然而今（8）日卻因施工不慎挖破自來水管，造成大量漏水，不但影響附近住戶供水還釀成交通問題，新北大道一度淹成河道。新北市長侯友宜稍早前往現場視察，他說明目前持續搶修，預計明天早上可完成修復並恢復供水。

新北市長侯友宜稍早前往現場視察，他說明目前持續搶修，預計明天早上可完成修復並恢復供水。（圖／市府提供）

侯友宜說明，由於人行道施工過程當中，挖破一條管徑500公釐的自來水管，水管破裂造成水流溢出，目前市府跟自來水公司緊急的搶救，希望在明早能夠順利搶救完畢；初估影響將近上萬戶。

侯友宜指出，影響範圍還包括五股及泰山地區，目前會做好交通疏導、消防局也會準備好水車協助供水，也會努力讓新北產業園區明早能有水可用，全面減緩影響衝擊。

針對民眾關心的上班日交通衝擊，侯友宜表示，市府自事故發生後即啟動應變機制，已指示警察分局與交通單位全面戒備，從今天起至工程復原完成前，將派遣警力全天候在場疏導交通，並依施工進度即時向民眾發布最新路況資訊。

對於事故原因，侯友宜坦言，這次與管線圖資老舊有關。他指出，自來水管線使用多年，相關圖資與現況可能存在40多年落差，即便事前進行套圖與探測，仍難免出現資訊誤差，後續市府將與自來水公司持續檢討並調整相關作業流程。侯友宜強調，市府以最快速度全力搶修，目標在明晨順利恢復供水，將影響降到最低。

