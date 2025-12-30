新北再完成2處地下滯洪池 累計6處891噸防洪戰力

新北市府水利局將廢棄地下道活化為滯洪池，於廢棄地下道內設置抽水管負責豪大雨後將雨水抽出。 （新北水利局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

將廢棄地下道變身滯洪池，新北市府水利局近期完成中和員山路、中和國小旁二處封閉的廢棄地下道改建為滯洪池，正式投入防洪行列，使新北市廢棄地下道活化為滯洪池增為六處，總滯洪量達八九一立方公尺，解決各當地因排人管線複雜而難以增設排水系統的困境，更是以最經濟的空間成本大幅強化區域防洪韌性。

水利局長宋德仁指出，中和區員山路及中和國小旁二處地下道，過去因使用率低，分別於一０二年及一０五年封閉；由於近年短延時強降雨頻繁，導致周邊路面因側溝排水不及而積淹水，且該區域交通量大、地下管線複雜，傳統新增排水管線的工程不只空間受限，強行開挖更會讓當地交通陷入黑暗期。

宋德仁表示，為突破困局，水利局轉向活化廢棄地下道，將其轉變為滯洪空間，在強降雨發生時先行吸收初期洪峰量，引導路面逕流快速排入，有效解決積水問題並確保用路人安全。

宋德仁表示，水利局治水思維已全面轉向「系統性與全域性」的防洪策略，主動在易積淹水點周邊尋找適合的公共空間設置滯洪池，以有效降低周邊排水系統的負擔。中和員山路及中和國小旁地下道變身滯洪池近期完工，分別提供二０四及一七０立方公尺的滯洪量，累計全市目前共有六座地下道滯洪池，總蓄水能力達到八九一立方公尺，以最小成本達成最大防洪效益。

水利局指出，新北治水成果斐然，已成功解決十七個行政區、八十八處長年積淹水沉痾，成效顯著；水利局推動城市防洪策略的根本轉型，從傳統的單純拓寬、加深排水管線，轉變為導入「逕流分擔」的系統性策略；並透過嚴格的「出流管制」規定，要求開發案設置「透水保水」措施，大幅提升城市排水系統的容受力。