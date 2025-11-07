新北再查獲違規廚餘養豬 開罰206萬並取消補助

新北市稽查人員對養豬場人員說：「如果你這麼不配合沒有關係，如果你再繼續這樣，因為大家都已經知道你這場這樣的狀況了，你覺得我會無聊地這時候來查嗎？」

稽查人員發現異狀，但養豬場人員一度堅持未違反規定。

新北市動保處6日稽查林口豬場廚餘禁餵狀況，清晨4時許發現有廚餘車輛，載有廚餘桶停置場外，且廚餘車上裝有28桶廚餘，經開蓋逐一檢視，違規事證明確，緊連旁邊養豬場的蒸煮樔也裝滿未蒸煮廚餘，以及4桶動物性廚油。場主及環保局人員目測，樔內至少有100桶份量。

養豬場主表示，「他就比較年輕嘛，不要跟他計較。」新北市稽查人員則回應，「沒有，他這樣是把公務員當笨蛋，不是年輕。」

場主坦承，廚餘攪粹後未蒸煮餵食豬隻。

稽查小組表示，此處2場為同一場主經營，2場緊鄰、共飼養約1700頭豬隻，使用同一套蒸煮設備；這名業者違反防疫規定，運載廚餘並餵飼未蒸煮廚餘養豬，依法處最重罰共206萬元。

農業部長陳駿季宣布，「禁止這些違反規定去做餵食的廚餘場、廚餘的養豬戶，禁止他的豬隻移動，不准上市。同時我們過往在廚餘養豬的時候有做飼料的補貼，我們在今天的中央災害應變中心也決議，我們對違法的人絕對不寬貸，同時對於給予補助的這些飼料的、還有一些油資補貼，我們一律不予補助。」

非洲豬瘟中央災害應變中心強調，在未達成「落實查核、即時監測、法規完備」3大要件前，不會開放廚餘餵豬，當全國在努力防疫時，不容少數養豬戶破壞風險。

