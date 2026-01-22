新北再添2公托 托育中心達130家、量能全國第一

▲此次開幕的第129家「泰山中山公共托育中心」及第130家「板橋柏翠公共托育中心」共可收托100名0至2歲嬰幼兒。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市第129家「泰山中山公共托育中心」及第130家「板橋柏翠公共托育中心」今（22）日聯合開幕，新北市長侯友宜表示，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，以及居家托育服務，整體家外托育率突破45%，量能全國第一，今（115）年還會再增2家，達132家的目標，持續提供優質托育環境。

侯友宜表示，每個孩子都是新北市的寶貝，守護孩子的健康需要市府、老師與家長們攜手並進，因此新北市積極推動公共托育，全力滿足家長的需要。此次開幕的第129家「泰山中山公共托育中心」及第130家「板橋柏翠公共托育中心」共可收托100名0至2歲嬰幼兒，下半年會再成立2家公共托育中心，不斷打造家長安心、孩子開心的托育環境。

社會局補充，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自115年1月22日下午2時30分起至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。更多新北市公托中心資訊，歡迎至「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」Facebook粉絲專頁查詢。