新北再添4所非營利幼兒園 8年增300班打造友善育兒城市





新北市公共化幼兒園再升級！今（16）日舉辦「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒。其中，新月非營利幼兒園改建後擴充至 18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。市長侯友宜說，新北推動公共化幼托始終以孩子的需求為核心，未來將持續以「優質、平價、就近」方向強化服務，讓家長在育兒路上得到更多支持。

侯友宜表示，新北市致力讓每位孩子都能在安全、充滿幸福感的環境中成長。自108學年度起，新北已新增 275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托 5,508名幼兒，新增3,686個托育名額，有效緩解家長的托育需求。

啟用典禮由新月幼兒園幼生以「歡樂音樂派對」演出揭開序幕，並播放四園介紹影片，呈現各園在課程設計、場域規劃與教育理念的亮點。並邀請教育部代表與地方民意代表共同見證新北公共化幼兒園的發展成果。

四所新園特色如下：新月非營利幼兒園（彭婉如文教基金會辦理）位於板橋國中校區，以以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。永翠非營利幼兒園（社團法人新北市多元教育協會辦理）鄰近河岸，以跨域整合課程促進幼兒全人發展。

捷運員工子女非營利幼兒園（康寧大學辦理）位於捷運南機場園區，以「環狀線」意象串連交通與城市探索，打造獨特學習場域。新店民安非營利幼兒園（康寧大學辦理）坐落青年社會住宅，以生活情境設計課程，帶領幼兒走讀社區、親近自然。

教育局表示，未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質，讓孩子在最好的環境中成長，讓家長放心生、安心育，共同打造友善育兒的幸福城市。

