新北再爆幼園不當對待！家長：小孩說老師每天打人

無照的教保員除了拍打小孩，還會用力拉扯，把小孩摔在地板。（圖／東森新聞）





你敢把小孩交給無照的教保員照顧嗎？有家長控訴，把小孩送到土城某間幼稚園，但卻被教保員不當對待，除了拍打小孩，還會用力拉扯，把小孩摔在地板。離譜的是，這位教保員，曾經4天內出現50次不當行為，連助理教保員的資格都沒有。新北教育局說，已經重罰13萬2千元。

午休時間，教保員用力拉起小孩，一整路甩甩甩，接著把小孩摔在地板，而且這還不是個案。另外一位小孩，同樣被教保員一把抓起，用力摔在地上之後，用手不斷指著小朋友。

小朋友側躺，頭就被教保員，大力擺到枕頭正中間，一亂動就被大力壓住，過程中不斷拍打、拉扯，更離譜的是，直接扯著身體，把小朋友轉到另一邊，只為了逼他快點午睡。

家長：「（小孩）他才心驚膽戰地跟我說，他每天都被老師罵，班上同學很多人，每天都被老師打，動不動就對孩子們踢打、轉，甚至還有同學被摔在地上。」

家長發現，小孩每天不想上學，才知道原來小孩經常被教保員不當對待，而且這位曾姓教保員，曾經4天內出現50多次不當行為。

家長：「打人的那一位曾姓員工，還敢大言不慚說她做了20多年，難道校方會不知道，曾姓員工沒有帶班資格嗎？後來園方甚至未經同意，在8月5日的時候，擅自帶著老師們到我家住家樓下，說要關心小孩。」

20年來多少小孩受害，家長不滿，連完整監視器，教育局都不願提供。

家長：「我們前往學校調閱監視器的時候，發現教師於教室，對兒童用力推擠約三、四次，並將兒童推至監視器的死角。」

立委（民）林月琴：「年年違法，卻年年照樣開新園的一個教育集團，那新北市你的監管，事實上是全面失靈。」

新北市教育局幼兒教育科長黃英培：「教育局依法對幼兒園及行為人，合計重罰13萬2千元，並公告姓名列管，絕不寬貸。」

即便多次裁罰，似乎也沒有效果，《EBC 東森新聞》實際致電當事幼兒園，也沒有正面回應。教保員不當對待，對小孩造成嚴重心理陰影，對家長來說，只求知道完整經過。

