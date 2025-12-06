新北冬季包種茶評鑑 百萬冠軍茶王鄭冬泉5屆冠軍





新北市長侯友宜今(6)日出席冬季包種茶比賽頒獎典禮，頒發5屆冠軍茶王鄭冬泉特等獎匾額，並表揚新北茶農持續傳承優良製茶技術，讓新北特色茶風味取得各界肯定。新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場持續進行，民眾要把握機會，親自品嚐「百萬冠軍茶」新北包種茶的清新花香。

侯友宜表示，新北是臺灣最主要的包種茶產區，每年春、冬季辦理全臺最大規模的包種茶評鑑賽事，主產地坪林更有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽。新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，迄今已獲13座全國冠軍，新北冠軍製茶師全國最多，同時亮點茶莊、5星衛生製茶廠、農產品初級加工場數量皆為六都第一。新北包種茶帶有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香，香氣越高品質越佳，從茶湯中便能體現新北好茶真功夫。恰逢冬季包種茶新鮮上市，歡迎大家走訪新北茶產區，體驗全臺灣最香特色茶的魅力。

茶王鄭冬泉是坪林著名的茶王世家第3代，家族歷代茶農皆曾獲得特等獎榮耀。鄭冬泉自小便在茶園間耳濡目染，製茶近60餘年已累積4座特等獎，本屆由冬茶1,156點的激烈競爭中，第5度取得茶王頭銜，比賽總計報名5點也全數入等。

鄭冬泉分享今年冬茶產季潮濕，天候放晴後的2-3天為最佳採茶期，因應茶菁的濕度較高，採摘後的萎凋與攪拌製程中，每輪攪拌間隔的靜置時長需增加約20分鐘，以確保茶菁均勻走水並充分發酵。距離上次奪下特等獎僅相隔2年，鄭冬泉謙虛的感謝茶季最終有適合製茶的好天氣，才能製作出深受評審及消費者喜愛的包種茶。鄭冬泉的製茶品質有口皆碑，開獎後不到1週，特等獎20斤茶葉便已訂購一空，展現專業茶師不容質疑的實力與風範。

新北好茶冬韻展售會12月6、7、13、14日兩周將持續在坪林茶業博物館旁廣場舉行，帶來60攤新北特色茶與文創美食展售，凡至冬茶展售會每日消費滿1,000元可獲品茗杯，滿3,000元加贈好茶匙。另結合低碳永續理念，推出茶山一日旅遊行程費用790元起，內容包含坪林生態步道導覽、茶園製茶體驗等不同行程路線，限量300席開放報名中。

此外，12月13日更結合「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫，推出限量200席的茶花種植體驗，報名費用僅100元，民眾可領取1盆茶花苗，現場並有專業園藝師指導栽培技巧，希望透過全民實地參與增進對環境生態永續的認同感。報名展售會系列體驗即可獲得100元好茶券折抵展售消費，詳情可至「新北好茶」官網(https://www.ntpc-tea.tw/)查詢。

本次展售會與民間企業聯手設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋，企業亦將依回饋金額同步加碼捐贈坪林公益金，支持在地永續商家。歡迎民眾到冬茶展售會遊玩，享受茶鄉文化並品飲好茶，同時以實際行動維護永續產業生態，共同打造韌性城市。

農業局表示，新北市致力發展「三生有幸、三生永續」，從生產、生活及生態深化永續農業，透過評鑑、製茶競賽與展售活動行銷在地好茶。12月20日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮，訂購比賽茶可洽坪林區農會供銷部黃主任(02-2665-7227#28)，或至新北市農會真情食品館(https://www.ubox.org.tw/)線上選購。更多資訊可至「新北好茶」官網(https://www.ntpc-tea.tw/)、「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」官網（https://www.tree-planting.com.tw/）及「新北市農業局稼日蒔光」臉書 (https://www.facebook.com/agr.ntpc)查詢。





