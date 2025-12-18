新北冬季旅遊季啟動 感溫祭串聯山海湯暖冬登場

「新北感溫祭」冬季系列活動即日起至115年3月止，活動熱烈開跑，溫暖整個冬天。

新北市以全新策劃正式啟動冬季旅遊季，從耶誕城、跨年，到主題展演與節慶系列活動，串連城市冬季儀式感，陪伴市民與旅客度過溫馨又熱鬧的暖冬時光。今年市府跨 18 個單位共同推出22項活動，此外，今年首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處，聯合推出「2025 新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。

新北市副市長陳純敬表示，從現在開始到明年春天的前半段，有非常非常多的節慶，包含像現在12月的耶誕節，接下來會碰到就是跨年、過農曆年、元宵節，接著又開始進入到春天的櫻花季。所以這些節慶的伴隨下，準備了20幾項的活動，像是「2025 感溫祭」，發音類似台語講「感溫」（kám-un），因為這段期間是大家感到溫馨、幸福，而且是家庭團圓的時間，所以可以趁這些假期比較多，而且家人會聚集的時候，來參加活動。

陳純敬副市長說明，眾多活動中，值得一提的是「新北山海湯」，以山區與海岸多元泉質為特色，提供旅客截然不同的泡湯體驗。今年推出的感溫護照集章活動更增加互動玩法，讓旅客在泡湯、住宿、消費的過程中增添探索樂趣，享受更具深度與回憶的旅遊體驗。

觀光旅遊局表示，將於明年1月、3月，結合新北幣，分別在烏來及金山萬里舉辦議題快閃活動，讓民眾使用新北幣暢遊在地溫泉，讓大家在旅途中感受到的新北暖意，成為最溫馨的冬日記憶。更多活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。