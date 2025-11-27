新北冬日爬山趣！成福山步道25分鐘登頂 銀河洞越嶺別有洞天
新北市政府觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出結合自然生態、人文的山林輕旅行路線。首波推出的「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」兩條遊程，邀請民眾親近山林，在綠意與茶香中感受新北獨有的山系魅力。
位於土城與三峽交界的成福山步道隸屬天上山系，景觀幽靜、坡度平緩，被譽為老少咸宜的親山路線。從頂埔捷運站搭大眾運輸即可抵達登山口，約25分鐘即可登頂，山頂設有四等控制點與圖根點基石，是許多人合影留念的熱門景點。行程可視體力選擇原路返回，或延伸至「十八羅漢奇岩」欣賞獨特地形。
步道終點鄰近傳承五代的「天芳茶行」，是微笑山線的重要服務據點之一，茶園通過有機認證並獲衛生五星級肯定。負責人黃耀寬分享，茶文化不僅是地方產業，更是傳遞人情與土地故事的媒介，茶行也定期舉辦採茶與食農體驗，讓旅客親身感受茶與山林的共生關係。
另一條深受遊客青睞的「銀河洞越嶺步道」位於新店，以銀河瀑布與懸於峭壁上的靈山媽祖廟聞名。從登山口沿石階而上步行，約25分鐘即可抵達觀景平台，近距離欣賞瀑布飛瀉的景致。洞內供奉的神像與石壁題字「別有洞天」展現濃厚的人文色彩，還可見國47年設立的呂洞賓塑像，象徵當地長久的信仰脈絡。
續行可抵達越嶺休閒農園享用有機蔬菜、茶油等當地料理並俯瞰綿延山景，是健行後的能量補給站。接著銜接樟湖步道、轉乘貓空纜車，將台北盆地的高空美景一次收進眼底，為整趟旅程畫下完美句點。這兩條路線皆屬難度適中、交通便利的親山步道，適合家庭、親子與一般遊客參與。
新北市政府觀光旅遊局表示，「微笑山線大縱走」串聯多條兼具自然景觀、文化歷史與在地產業的特色路線，從成福山到銀河洞都呈現新北山林多元的樣貌，讓民眾以更貼近生活的方式探索家山。第二波路線「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」、「大同山秘境賞櫻」已開放網路報名，歡迎民眾走入山林，重新看見新北的微笑風景。
相關遊程及報名資訊請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁及健行筆記查詢。
延伸閱讀
影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險
霸王級寒流再現？ 鄭明典揭北極上空「冷暖空氣對峙」
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
走進南投水里秘境 穿漢服逛古窯、漫步車埕町秒飛京都！湖畔日式建築喝午茶超愜意
走進南投水里，一秒回到古早匠人的窯火歲月，下一步卻又瞬間穿越到京都小鎮的靜謐風情。從蛇窯文化園區換上飄逸漢服，在紅磚與窯火間拍出滿滿仙氣；再漫步車埕老街與車埕町，木造建築與山景倒影讓人誤以為身在日本旅途中。午後，挑一家湖畔的日式建築坐下，品茶看光影灑落池面，彷彿連時間都慢了半拍。水里的魅力，就藏在這些被群山擁抱的秘境角落。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前
獨家／不用人擠人！環球、迪士尼中客減少 專家：剩8成客
日本銀山溫泉雪景動人，吸引大批國內外旅客造訪，常常一房難求。不過，現在有民眾發現，銀山溫泉的接駁巴士原本要排隊一個小時，現在等約15分鐘就排到，就連常擠的水泄不通的環球影城，也明顯感受到中國觀光客減少，讓民眾遊完體驗更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 1 天前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 1 天前
陸客大退潮！赴日旅遊最佳時機到了？達人「直球回答」實測數據曝光
近來中日關係緊繃，中國外交部領事司呼籲「近期暫勿前往日本」。隨後，《南華早報》引述資深航空分析師指出，自11月15日起，中國航空公司約有49萬1000張赴日機票遭取消，其中上海出發航班退票比例最高，損失達數十億人民幣。在大批陸客紛紛取消赴日旅遊後，不少人開始討論，現在是否正是前往日本旅遊的「好時機」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 16 小時前
重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置自由時報 ・ 41 分鐘前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 15 小時前
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑EBC東森新聞 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉翠峰湖太平山 沉浸山林之美
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美，中華旅…中華日報 ・ 1 天前
WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元
世界棒球經典賽（WBC）明年3月在東京開打，球迷躍躍欲試想到現場為中華隊加油，但門票一票難求！在大谷翔平宣布參戰後，更是一位難求。目前旅行社已推出「保證取票」套裝行程，價格從新台幣8萬2000元至32萬8000元不等。有球迷無奈表示，若買不到票，只好到東京巨蛋外「聽漏音」。旅遊達人也建議，可飛大阪再轉車前往東京，以節省旅費。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
新北第二波微笑山線大縱走即起線上報名
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出多條結合自然、生態與人文 […]民眾日報 ・ 21 小時前
中國赴日機票49萬張取消！旅遊達人曝當地現況：台灣人日本機票買起來
中日外交關係持續緊張，北京當局近期建議民眾避免前往日本旅遊，引發史上罕見的大規模退票潮。這波政治風波不僅重創中國航空業，更對日本觀光產業造成衝擊，但同時也為台灣旅客創造前往日本旅遊的絕佳時機，日本旅遊食尚玩家 ・ 4 小時前
【有影】澎湖秋冬好「澎」派 入住福容徠旅澎湖加碼享千元補助
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／澎湖報導 看好澎湖觀光潛力，福容大飯店集團旗下輕旅品牌「福容徠旅澎湖」，外觀像停泊在漁港的郵輪，9月甫開幕，就成為馬公市區醒目的地標。業者表示，秋冬時節海鮮肥美、避開暑期人潮高峰，是最適合探索澎湖的季節。飯店以高級質感與明亮色彩營造舒適氛圍，搭配「澎管家」服務與全天候餐飲空間「樂聚」，再加上政府500元「冬遊澎湖消費券...匯流新聞網 ・ 1 天前
交通部祭5大國旅方案救旅遊 羅廷瑋憂恐淪為口號
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 日本首相高市早苗寺前「台灣有事」論，引發中日關係緊繃，行政院長卓榮泰表示，總統賴清德鼓勵出國國人選擇日本作為旅遊目的地，也鼓勵國內旅遊，交通部規劃5大優惠措施，明年3月上路。但立委羅廷瑋擔憂，但這會不會又只是一個響亮的口號？他認為，台灣觀光需要的是務實行動，不是更多口號。 羅廷瑋表示，政府喊出「觀光國家隊」原意是好，...匯流新聞網 ・ 1 天前