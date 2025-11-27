新北冬日爬山趣！成福山步道25分鐘登頂 銀河洞越嶺別有洞天

新北市政府觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出結合自然生態、人文的山林輕旅行路線。首波推出的「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」兩條遊程，邀請民眾親近山林，在綠意與茶香中感受新北獨有的山系魅力。

銀河洞瀑布自岩壁傾瀉而下，水勢壯觀，構成步道上的特色景觀。 （圖／新北觀光局提供）

位於土城與三峽交界的成福山步道隸屬天上山系，景觀幽靜、坡度平緩，被譽為老少咸宜的親山路線。從頂埔捷運站搭大眾運輸即可抵達登山口，約25分鐘即可登頂，山頂設有四等控制點與圖根點基石，是許多人合影留念的熱門景點。行程可視體力選擇原路返回，或延伸至「十八羅漢奇岩」欣賞獨特地形。

步道終點鄰近傳承五代的「天芳茶行」，是微笑山線的重要服務據點之一，茶園通過有機認證並獲衛生五星級肯定。負責人黃耀寬分享，茶文化不僅是地方產業，更是傳遞人情與土地故事的媒介，茶行也定期舉辦採茶與食農體驗，讓旅客親身感受茶與山林的共生關係。

銀河洞越嶺步道路面平整寬敞，適合團體健行與賞景。 （圖／新北觀光局提供）

參與者隊伍精神奕奕，展現健行途中互相鼓勵的熱情與活力。 （圖／新北觀光局提供）

另一條深受遊客青睞的「銀河洞越嶺步道」位於新店，以銀河瀑布與懸於峭壁上的靈山媽祖廟聞名。從登山口沿石階而上步行，約25分鐘即可抵達觀景平台，近距離欣賞瀑布飛瀉的景致。洞內供奉的神像與石壁題字「別有洞天」展現濃厚的人文色彩，還可見國47年設立的呂洞賓塑像，象徵當地長久的信仰脈絡。

參與者於天芳茶行體驗採茶樂趣，在活動中認識地方茶文化與產業特色。（圖／新北觀光局提供）

續行可抵達越嶺休閒農園享用有機蔬菜、茶油等當地料理並俯瞰綿延山景，是健行後的能量補給站。接著銜接樟湖步道、轉乘貓空纜車，將台北盆地的高空美景一次收進眼底，為整趟旅程畫下完美句點。這兩條路線皆屬難度適中、交通便利的親山步道，適合家庭、親子與一般遊客參與。

參與者手持活動旗幟與標誌，紀錄此次健行成果。 （圖／新北觀光局提供）

新北市政府觀光旅遊局表示，「微笑山線大縱走」串聯多條兼具自然景觀、文化歷史與在地產業的特色路線，從成福山到銀河洞都呈現新北山林多元的樣貌，讓民眾以更貼近生活的方式探索家山。第二波路線「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」、「大同山秘境賞櫻」已開放網路報名，歡迎民眾走入山林，重新看見新北的微笑風景。

APP顯示參與者完成任務並成功尋獲寶石。畫面同步記錄累計距離、花費時間與目前高度等健行資訊。 （圖／新北觀光局提供）

相關遊程及報名資訊請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁及健行筆記查詢。

