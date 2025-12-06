新北冬茶產季報到 冠軍茶王鄭冬泉5度加冕

記者古可絜／綜合報導

新北冬季包種茶比賽頒獎典禮今（6）日登場，現場頒發特等獎匾額予5屆冠軍茶王鄭冬泉，並表揚茶農持續傳承優良製茶技術。此外，新北好茶冬韻展售會於今、明兩日，以及12月13、14日在坪林茶業博物館旁廣場持續進行，歡迎民眾把握機會，親自品嚐「百萬冠軍茶」新北包種茶的清新花香。

新北是臺灣最主要的包種茶產區，每年春、冬季辦理全臺最大規模的包種茶評鑑賽事，主產地坪林更有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽。新北包種茶帶有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香，香氣愈高品質愈佳，從茶湯中便能體現新北好茶真功夫，目前恰逢冬季包種茶新鮮上市，歡迎民眾走訪茶產區，體驗全臺灣最香特色茶的魅力。

這屆茶王鄭冬泉是坪林著名的茶王世家第3代，家族歷代茶農皆曾獲得特等獎榮耀。鄭冬泉自小便在茶園間耳濡目染，製茶近60餘年已累積4座特等獎，該屆由冬茶1,156點的激烈競爭中，第5度取得茶王頭銜，比賽總計報名5點也全數入等。

鄭冬泉分享，今年冬茶產季潮濕，天候放晴後的2至3天為最佳採茶期，因應茶菁的濕度較高，採摘後的萎凋與攪拌製程中，每輪攪拌間隔的靜置時長需增加約20分鐘，以確保茶菁均勻走水並充分發酵。

新北好茶冬韻展售會於今日、12月7、13、14日連續兩週假日持續在坪林茶業博物館旁廣場舉行，現場設有60攤新北特色茶與文創美食展售，凡至冬茶展售會每日消費滿1,000元可獲品茗杯，滿3,000元加贈好茶匙。

同時，新北好茶結合低碳永續理念，推出茶山1日旅遊行程費用790元起，內容包含坪林生態步道導覽、茶園製茶體驗等不同行程路線，限量300席開放報名中；另外12月13日更結合「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，推出限量200席的茶花種植體驗，報名費用僅100元，民眾可領取1盆茶花苗，現場並有專業園藝師指導栽培技巧。報名展售會系列體驗即可獲得100元好茶券折抵展售消費，詳情可至「新北好茶」官網（https://www.ntpc-tea.tw/）查詢。

此次展售會與民間企業聯手設置永續獎金，民眾凡至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋，企業亦將依回饋金額同步加碼捐贈坪林公益金，支持在地永續商家。