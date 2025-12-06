新北冬茶產季報到 百萬冠軍茶王鄭冬泉5度加冕

市長侯友宜出席新北好茶冬韻展售會，宣傳有「百萬冠軍茶」美名的新北包種茶。新北市農業局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市長侯友宜今(6)日出席冬季包種茶比賽頒獎典禮，頒發特等獎匾額予5屆冠軍茶王鄭冬泉，並表揚新北茶農持續傳承優良製茶技術，讓新北特色茶風味取得各界肯定。

本屆茶王鄭冬泉是坪林著名的茶王世家第3代，家族歷代茶農皆曾獲得特等獎榮耀。鄭冬泉自小便在茶園間耳濡目染，製茶近60餘年已累積4座特等獎，本屆由冬茶1,156點的激烈競爭中，第5度取得茶王頭銜，比賽總計報名5點也全數入等。

鄭冬泉分享指出，今年冬茶產季潮濕，天候放晴後的2-3天為最佳採茶期，因應茶菁的濕度較高，採摘後的萎凋與攪拌製程中，每輪攪拌間隔的靜置時長需增加約20分鐘，以確保茶菁均勻走水並充分發酵。距離上次奪下特等獎僅相隔2年，鄭冬泉謙虛的感謝茶季最終有適合製茶的好天氣，才能製作出深受評審及消費者喜愛的包種茶。鄭冬泉的製茶品質有口皆碑，開獎後不到1週，特等獎20斤茶葉便已訂購一空，展現專業茶師不容質疑的實力與風範。

新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場持續進行，歡迎民眾把握機會，親自品嚐「百萬冠軍茶」新北包種茶的清新花香。新北市農業局提供

新北市農業局諶錫輝表示，新北市致力發展「三生有幸、三生永續」，從生產、生活及生態深化永續農業，透過評鑑、製茶競賽與展售活動行銷在地好茶。12月20日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮，訂購比賽茶可洽坪林區農會供銷部黃主任，或至新北市農會真情食品館(www.ubox.org.tw/)線上選購。更多資訊可至「新北好茶」官網(www.ntpc-tea.tw/)、「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」官網（www.tree-planting.com.tw/）及「新北市農業局稼日蒔光」臉書 (www.facebook.com/agr.ntpc)查詢。