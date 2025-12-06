新北冬茶賽揭榜！茶王世家鄭冬泉五度奪冠震撼全場

（記者陳志仁／新北報導）百萬冠軍茶王誕生！新北市政府6日舉辦「114年新北好茶冬季文山包種茶比賽頒獎典禮」及冬茶展售會，由新北市長侯友宜親頒「特等獎」匾額予本屆冠軍茶王、來自坪林的茶王世家第3代茶師鄭冬泉，肯定其在包種茶製作上的深厚實力。

圖／市長侯友宜今(6)日出席新北好茶冬韻展售會，宣傳有「百萬冠軍茶」美名的新北包種茶。（新北市政府農業局提供）

鄭冬泉從小在茶園長大，製茶經驗已逾60年，家族歷代皆曾拿下特等獎，他本人更累積 4 座特等獎；本屆冬茶比賽共有 1,156 點參賽，他以細膩穩定的製茶工法脫穎而出，第 5 度奪下茶王頭銜，且報名的 5 點茶葉全數入等，展現茶王世家的不凡實力。

圖／新北市政府6日舉辦「114年新北好茶冬季文山包種茶比賽頒獎典禮」，新北市長侯友宜頒發「特等獎」匾額予今年冠軍茶王鄭冬泉。（新北市政府新聞局提供）

鄭冬泉表示，今年冬茶產季偏濕，為確保茶菁走水均勻、發酵適度，採摘後的萎凋及攪拌程序需更加細膩，尤其每輪攪拌後需延長約 20 分鐘靜置時間，才能讓茶葉品質達到最佳狀態；感謝天候最終轉晴，使茶葉得以完美展現風味，也讓評審與消費者都留下深刻印象，開獎不到一週，特等獎 20 斤茶葉已全數售罄。

侯友宜指出，新北市定期舉辦春、冬兩季包種茶比賽，除了肯定茶農辛勞，也推廣文山包種茶的獨特風味，今年茶王再次由茶王世家奪下，展現深厚傳承；強調坪林是文山包種茶核心產區，茶香帶有蘭花、玉蘭花等花香，並融合清爽果香，是國內外旅客指名選購的代表性好茶。

侯友宜說，新北茶農更屢次獲得全國製茶技術競賽佳績，至今已獲得13座全國冠軍，讓文山包種茶成為國內外旅客慕名購買的好茶，歡迎大家在展售會期間帶親朋好友來坪林旅遊，品嘗百萬冠軍茶的好滋味；此外，新北茶農也屢獲全國製茶技術比賽佳績，至今已抱回 13 座全國冠軍，顯見其專業水準。

農業局補充，「新北好茶冬韻展售會」於 12 月 6、7、13、14 日在坪林茶業博物館旁廣場登場，集結 60 攤特色茶品與文創美食，現場消費滿千送品茗杯、滿三千加贈好茶匙；另推出茶山一日遊、茶花種植體驗等活動，名額有限，民眾可至「新北好茶」官網查詢詳情。

