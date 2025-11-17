新北出動29人力支援宜蘭災後環境復原

新北環保局動員人力運用鏟裝機清除宜蘭民眾排出的廢棄物。（圖：新北環保局提供）

▲新北環保局動員人力運用鏟裝機清除宜蘭民眾排出的廢棄物。（圖：新北環保局提供）

「鳳凰颱風」重創宜蘭蘇澳、南方澳地區，新北環保局自十一月十三日啟動跨縣市支援機制，連續四天出動鏟裝機十輛、卡車十輛及抓斗車五輛，動員人力二十九名，協助清理災後廢棄物共計一千二百三十八公噸，助宜蘭民眾恢復正常生活。

環保局長程大維今（十七）日表示，災後清理分秒必爭，各縣市需通力合作，方能迅速恢復市容。新北與宜蘭長期在環保業務上互動密切，宜蘭縣環保局長許嘉琦亦曾任新北團隊一員，市府接獲支援請求後即刻整備機具與人力出發、投入作業，全力協助災區環境復原。

程大維指出，此次支援以清除住戶排出家具與廢棄物為主，協助民眾儘速整理居家環境。環保夥伴展現「哪裡需要就往哪裡去」的精神，共同守護市容。