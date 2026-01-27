新北分署農曆年前最後聯合拍賣會 35筆土地與罕見股票搶標

法務部行政執行署將於2月3日辦農曆年前最後一次聯合拍賣會，其中有位於僑中一街124巷弄內的板橋（浮洲地區）都市計畫範圍土地。（法務部行政執行署新北分署提供／吳嘉億新北傳真）

法務部行政執行署新北分署將於2月3日舉辦農曆年前最後一次聯合拍賣會，包括板信商業銀行、民間全民電視股份有限公司2檔實體股票，以及板橋、林口、中和、土城及鶯歌等區共35筆土地等標的物「喊價」拍賣，提供有意購買者競標投資。

新北分署發布的新聞稿中指出，2月3日上午10時將在新北分署12樓拍賣室以「喊價」方式拍賣板信商業銀行及民間全民電視股份有限公司等2檔實體股票，其中民間全民電視股份有限公司股票在拍賣市場較為罕見，共有4張，合計3,333股。

同日下午3時的不動產拍賣會，包括有板橋區土地25筆、林口區土地6筆、中和區土地2筆、土城及鶯歌等區土地各1筆，合計35筆。其中林口區6筆土地為雜林地，其餘土地多為既成巷道，但板橋區有22筆土地位於僑中一街及二街巷弄內，屬板橋（浮洲地區）都市計畫範圍，土地使用分區為住宅區（再發展地區），另筆土地則在板橋都市計畫的「住宅區」，每坪大多不到7萬元。

另有中和區2筆合計3.38坪的土地，則屬中和都市計畫之「保護區」，臨近圓通禪寺，底價僅1.8萬元，平均每坪約5,325元，因該25筆土地為遺產無人繼承，由財政部國有財產署北區分署擔任遺產管理人，經多次減價拍賣，底價已相當親民，值得參與投標，展望未來開發機會。

新北分署說明，如有對新北分署拍賣動產及不動產詳情及參與通訊投標的民眾，可至新北分署官網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)首頁點閱「動產拍賣」、「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區，瀏覽相關拍賣公告及教學資訊。另新北分署除全程臉書直播，並提供QR Code供民眾連結獲取即時拍賣資訊，歡迎民眾運用。

